Kylian Mbappé es el líder de esta Francia que va por el bicampeonato mundial. | Fuente: AFP

El delantero francésKylian Mbappé, que con el doblete logrado este domingo ante Polonia en octavos de final del Mundial de Qatar lidera la tabla de goleadores, aseguró que está "obsesionado" con hacer una gran actuación en esta competición y que Francia renueve el título.



"Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos", dijo el delantero del PSG, elegido mejor jugador del partido.



Mbappé señaló que el fin no está en ser elegido el mejor jugador del Mundial: "El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es todo secundario".



El delantero pidió disculpas a los periodistas por no haber acudido a la rueda de prensa tras los partidos de la primera fase contra Australia y Dinamarca, cuando también había sido elegido mejor jugador del partido.



Por esa negativa, la FIFA ha impuesto una multa a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) que Mbappé afirmó que pagará personalmente porque "no es culpa de ellos".

Mbappé pide disculpas, "está concentrado"

"No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas", señaló.



Mbappé se mostró satisfecho por la clasificación para cuartos de Francia: "No fue un partido fácil, el rival nos lo puso difícil, pero hemos sabido controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos. Estamos felices de continuar la aventura".







Francia vs. Polonia: alineaciones confirmadas para duelo en Qatar 2022

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Kylian Mbappe; Antoine Griezmann, Oliver Giroud.

Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Przemyslaw Frankowski; Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kaminski; Robert Lewandowski.





