Lionel Messi, en Qatar 2022, ganó su primer Mundial. | Fuente: @joseimbda

Lionel Messi fue el mejor jugador del Mundial Qatar 2022 con Argentina. Marcó un doblete en la final ante Francia, además de anotar un penal en la tanda desde los doce pasos contra Francia.

Este martes, Lionel Messi regresó a Buenos Aires con todo el plantel de Argentina para celebrar con los hinchas, quienes en masa (más de 4 millones) salieron a las calles. En plena caravana por la capital, hubo un fanático que le hizo un pedido especial a los jugadores de la albiceleste: el volante Leandro Paredes.

Sucede que le solicitó amablemente si es que podría avisarle a Messi para que el '10' pose para su cámara con el trofeo de la Copa del Mundo. El mediocampista accedió de buena manera y le hizo un gesto a 'Leo'.

Lionel Messi y una imagen que da la vuelta a Argentina

Es así que el exjugador del Barcelona, ahora en el PSG, vio que el hincha estaba debajo del bus, tomó el trofeo y lo levantó.

El fanático, de immediato, tomó varias capturas del momento y lo inmortalizó para la posteridad. Las imágenes se volvieron viral en redes sociales como Twitter e Instagram.

Por otra parte, el entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, declaró que Lionel Messi es el "mejor jugador" que ha visto en directo y en la televisión porque "lo que ha hecho durante tantas temporadas seguidas" no lo ha hecho nadie.

El capitán de la Selección de Argentina logró en Qatar hace dos días el título que le faltaba en su extenso palmarés, el de ganador de la Copa del Mundo.

Messi hace historia con Argentina en Qatar

"De 'Leo' no tenía ninguna duda antes del Mundial que es el mejor jugador que he visto, en directo y en la tele. Además lo ha hecho durante tantas temporadas seguidas, porque hay jugadores que han podido tener dos temporadas buenas, pero es que Messi lleva haciéndolo una pasada de años y eso es increíble", dijo el director técnico en conferencia de prensa.

"Ahora le ha llegado el premio y parece como que no hay discusión, para mí tampoco la había antes. No tenía ninguna duda de que era el mejor jugador que, por lo menos, yo he visto. No puedo entrar en los anteriores porque ya es hablar de vídeos y les has visto cuatro ratos. Entonces no tienes conocimiento de causa", manifestó Iraola.

