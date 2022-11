Lionel Messi, su esposa Antonela Roccuzzo y el pequeño Thiago. | Fuente: @Instagram

Lionel Messi, en Qatar 2022, tendrá la última oportunidad de ganar el Mundial. Y es que el delantero de Argentina ha comentado que el torneo será su última Copa del Mundo.

Con Lionel Messi, la Selección de Argentina es una de las claras favoritas para llevarse el Mundial Qatar 2022. En la previa de este más que importante certamen, 'Leo' dio una entrevista al diario Olé y allí habló de lo que le ha comentado su familia en las últimas horas, sobre todo uno de sus hijos, el pequeño Thiago.

"La verdad que pienso en Antonela. Thiago se pasa viendo todos los días viendo videos de Argentina. Lo que hablamos, posibles cruces, rivales, cuándo vamos, cuándo es el primer partido, el segundo. Lo veo muy nervioso, ansioso. La verdad que mete una presión terrible", le dijo Messi al citado medio.

Lionel Messi y el sueño de ganar en Qatar 2022

Lionel Messi llegó a la final del Mundial Brasil 2014. | Fuente: AFP

En otro momento de la conversación, el delantero del PSG fue consultado sobre la posiblidad de dar marcha atrás a su decisión de no jugar más en el Mundial.

"Depende de los momentos. Por ahí quizás lo pienso y cambio. Ahora me encuentro muy tranquilo. Intento que no, pero por ahí sí me agarra", remarcó el también exjugador del Barcelona.

Además, a Lionel Messi se le preguntó cuando hinchas bajan de las tribunas a las canchas para tomarse una foto con él o firmar un autógrafo. "Con algunos me llevo uno que otro susto. En el último partido vinieron a mí y hasta uno de seguridad me golpeó de casualidad. Generalmente son muestras de cariño", indicó.

Previo a sumarse al plantel de Argentina de cara a la Copa del Mundo que inicia el 20 de noviembre, el atacante tiene un duelo con el elenco del PSG.

Argentina y lo que le toca en el Mundial Qatar 2022

El domingo recibirá al Auxerre en Parque de los Príncipes a partir de las 7:00 a.m. hora peruana. Su conjunto marcha como líder de la Ligue 1 con 38 puntos, dos unidades más que Lens.

Hay que tener en cuenta que en la Copa del Mundo, la albiceleste será parte del Grupo C junto a Polonia, México y Arabia Saudita.

