Argentina es un país que vive el fútbol a mil por hora y en estos días con mayor razón. Y es que la Albiceleste se coronó campeón en Qatar 2022 tras una gran campaña. Después de dejar tierras árabes, el martes los campeones mundiales llegaron a Buenos Aires y fueron recibidos a lo grande por millones de fanáticos, quienes no pararon de cantar por sus ídolos. Además realizaron hechos inéditos en especial por Lionel Messi.

Un video realizado por Canal 4 de Argentina se hizo viral al captar el preciso momento en que un hincha "renombró" una avenida con el nombre de Lionel Messi a manera de homenaje por el crack de París Saint Germain (PSG), que hoy por hoy se encuentra en su natal Rosario disfrutando unos días de vacaciones con su familia y amigos más cercanos.



La devoción por Lionel Messi creció por la Copa del Mundo, certamen en la que Argentina se llevó el título al vencer por penales a Francia. La última conquista había sido hace 36 años en el Mundial de México 1986 con un Diego Maradona como su máxima estrella.



Millones de argentinos en las calles

Lionel Messi y sus compañeros recibieron el cariño y amor de los hinchas desde que llegaron al aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, en un momento se paralizó el paseo del bus de la Albiceleste debido a la gran cantidad de personas en las calles. Por ello, se desistió de su llegada al conocido Obelisco y se decidió que los jugadores se suban a un helicóptero para sobrevolar Buenos Aires.





🇦🇷 Con ustedes la Avenida Lionel Messi. 🚎



pic.twitter.com/EZZnBFhAIm — Canal 4 (@Canal4TCS) December 20, 2022

Iniesta se rinde ante Lionel Messi



Lionel Messi continúa recibiendo elogios de los astros del fútbol mundial. Esta vez, Andrés Iniesta, el campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, destacó su rendimiento en la conquista de la Selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Para el actual jugador de Vissel Kobe de Japón, Messi no se ha sacado un peso de encima por ganar el Mundial. "Lo que haya significado en su caso es una pregunta para él, pero en mi caso no fue así. Hay millones de futbolistas que no tienen un Mundial. Ganarlo es algo maravilloso, único e histórico, pero para mí no supuso quitarme un peso de encima porque nunca lo llevé. En el caso de Leo, no solo él, también Argentina como país, siempre han tenido ese reto de ganarlo", indicó.

Iniesta que fue socio de Messi en Barcelona, aseguró que la 'Pulga' ha demostrado ser el mejor futbolista del mundo. "Directamente no hablamos mucho sobre el tema, pero siempre es el sueño de cualquier jugador y más de un jugador como Leo. Al final lo ha conseguido de una manera extraordinaria", agregó en entrevista a EFE.





