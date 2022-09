Gerardo Martino conversó con la prensa a cuatro días del partido contra Perú | Fuente: AFP vía Getty Images | Fotógrafo: RONALD MARTINEZ

El seleccionador de México, el argentino Gerardo Martino, confirmó este martes que solo llevará a tres delanteros al Mundial Qatar 2022 y descartó una vez más que Carlos Vela y Javier 'Chicharito' Hernández formen parte de esa lista.



"En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección. Y, bueno, eso no cambió. En el caso de Javier, simplemente y como dije en todas las oportunidades (anteriormente) me he decidido por otros delanteros centro", aseguró en una rueda de prensa.



La selección mexicana organizó este martes un día de puertas abiertas para los medios en Los Ángeles (EE.UU.) antes de sus dos próximos amistosos en tierras californianas: este sábado contra Perú en Pasadena (EE.UU.) y el próximo martes contra Colombia en Santa Clara (EE.UU.).



A una pregunta sobre la situación del puesto de 9 de México, Martino admitió que su elección desde el primer día era Raúl Jiménez, pero señaló que la lesión que padece "no le está permitiendo jugar con continuidad".



"En todo caso, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez sino que tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir (al Mundial)", afirmó.



"Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la polémica será por el que quede fuera (...). Pero yo siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez", añadió.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

México tiene cuatro delanteros: uno quedará fuera

En los convocados para estos dos amistosos de preparación aparecen esos cuatro delanteros a los que Martino hizo referencia implícita sin mencionar sus nombres: Henry Martín (América), Santiago Giménez (Feyenoord), Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Raúl Jiménez (Wolverhampton).



El técnico dijo que, a estas alturas y con el Mundial ya a la vuelta de la esquina, tiene "más certezas que dudas" sobre los nombres que compondrán la convocatoria final.



Pero también admitió que en sus decisiones pueda ser "injusto" con alguien que también merecería ir a Catar.



"Dentro de todo esto se genera la discusión. Yo pocas veces vi debates tan constantes como se presentan en México respecto a jugadores de corto lapso de buen rendimiento que inmediatamente tengan que estar en la selección (...). Es algo a lo que nos exponemos. Pero esperamos tener los mejores 26", explicó.







#NotiTuit I @Corona_Futbol

¡No paramos!🔥



Tenemos la mente 🧠 puesta en 🇵🇪 y dejamos todo en la cancha en cada entrenamiento.#HechoDeLosMexicanos I #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Yko56dOraE — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 21, 2022

DT de México es optimista

Pese a los malos resultados y la falta de goles de los últimos partidos, Martino quiso rebatir cierto pesimismo que gira en estos momentos en torno a la selección mexicana y destacó que hubo buenos momentos de juego en el empate 0-0 contra Ecuador y la derrota 0-1 contra Paraguay.



"Creo que vamos empezando a tener atisbos de recuperación. Lo que estoy viendo en los días que llevamos de entrenamiento me genera mucha ilusión", defendió.



"Tenemos que hablar por lo que el equipo haga en la cancha. Eso seguramente nos acercara más a la gente. No soy yo o un jugador en una conferencia de prensa el que puede alimentar la ilusión de la gente. Esto se alimenta desde el comportamiento del equipo en cada uno de los partidos", aseguró.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia



Fecha Hora Partido Estadio 22/11/2022 5:00 am. Argentina vs Arabia Saudí Lusail 22/11/2022 11:00 a.m. México vs Polonia Stadium 974 26/11/2022 8:00 am. Polonia vs Arabia Saudí Education City 26/11/2022 2:00 pm. Argentina vs México Lusail 30/11/2022 2:00 pm. Arabia Saudí vs México Lusail 30/11/2022 2:00 pm. Polonia vs Argentina Stadium 974



(Con información de EFE)