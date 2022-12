Luis Enrique | Fuente: AFP

Este martes España se medirá ante Marruecos por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y, previo al encuentro, Luis Enrique, entrenador del cuadro español, se refirió a este importante partido a disputarse a partir de las 10:00 am en el estadio Ciudad de la Educación.

"Marruecos es una selección más en forma de este campeonato. Si alguien menosprecia a Marruecos no es la selección española", indicó Luis Enrique. Asimismo, el estratega español agregó: "Es un que es un gran equipo y que en términos de motivación estamos muy bien. Si me quedo con el rendimiento en este Mundial somos un notable alto a excepción de 10 minutos. Los rivales también juegan. Estoy muy motivado y convencido de poder lograr un buen resultado".

En tanto al estilo de juego de España, Luis Enrique agregó: "El jugador elige, si tiene que pegar un pelotazo, pues lo pega. Cualquier cosa está permitida, pero yo compro el pack completo. No me vale que nos metan un gol y se diga, por qué no se ha pegado un pelotazo. Nosotros vamos a jugar igual, no vamos a cambiar".

Por otro lado, el entrenador indicó: "Me preocupa cero el resultado. Me preocupa que el equipo haga las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, lo normal es ganar. Estoy convencido de que vamos a hacer más méritos que Marruecos. El objetivo es jugar siete partidos".

Pedri sobre partido ante Marruecos:

El futbolista Pedri también habló en conferencia de prensa: "Llegamos a una fase que si tenemos diez minutos de desconexión nos vamos para casa. Es normal que te pase en un campeonato así, sabemos que lo tenemos que mejorar y que no se puede repetir o estaremos fuera", dijo el futbolista del Barcelona.