Bono | Fuente: EFE | Fotógrafo: Rungroj Yongrit

Este domingo Marruecos se mide ante Bélgica por la jornada 2 del Mundial Qatar 2022 y, por su parte, Yassine Bono, arquero del cuadro marroquí, se perfilaba para ser titular del encuentro e incluso llegó a cantar el himno junto a su selección; sin embargo, inexplicablemente, luego desapareció.

Según la secuencia de hechos, el golero se encontraba en el túnel luego del calentamiento e ingresó a la cancha para el acto protocolar de cantar los himnos. Hasta entonces, el arquero continuaba junto a sus diez compañeros; sin embargo, una vez que se disponían a tomarse la foto de once jugadores, su lugar lo ocupaba Munir, el golero suplente.

En las imágenes oficiales de la transmisión del partido no se encuentra el momento en el que Bono es sustituido o la posible razón de este cambio. Lo certero es que el futbolista salió de la lista de convocados para el encuentro y no se le volvió a ver. Por su parte, el elenco de Marruecos solo ha informado de la variante de un arquero por otro a través de sus redes sociales, pero no ha aportado más detalles.

Marruecos vs. Bélgica:

Hasta el momento, Marruecos empata sin goles ante Bélgica por la jornada 2 del Grupo F del Mundial Qatar 2022. Por su parte, el cuadro belga es líder con tres puntos, seguido de Marruecos con uno, Croacia con uno y Canadá con cero puntos.