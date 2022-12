Fernando Santos | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUAN IGNACIO RONCORONI

Este jueves, la Federación de Fútbol Portuguesa dio a conocer que llegó a un acuerdo con el estratega Fernando Santos y no continuará al mando de su su selección luego de que fueran eliminados en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Como se recuerda, el estratega llegó a la selección lusa en setiembre del año 2014 y, en su paso al mando del equipo, logró ganar la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones en el 2019, los dos únicos títulos que ha podido lograr Portugal en toda su historia.

Pese al gran respaldo que logró Fernando Santos como entrenador de Portugal, hacia el final del Mundial Qatar 2022 generó polémica luego de que dejara en el banquillo de suplentes a Cristiano Ronaldo, su goleador histórico, en los dos últimos encuentros que disputó el seleccionado.

Si bien la primera vez Portugal logró ganar por 6-1 a Suiza y tuvo el ingreso de Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo, la misma estrategia no le resultaría en los cuartos de final ante Marruecos, equipo contra el que cayó por 1-0 y quedó eliminado del Mundial Qatar 2022. Frente a esto, las críticas llegaron hasta el entrenador de 68 años.

En aquel momento, el entrenador indicó: "No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano Ronaldo es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso".