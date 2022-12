Cristiano Ronaldo y Fernando Santos, eliminados de Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Fue claro. Fernando Santos, técnico de la Selección de Portugal, aseguró -tras la eliminación ante Marruecos en los cuartos de final de Qatar 2022- que no se arrepiente de haber dejado Cristiano Ronaldo en el banquillo por segundo partido consecutivo.



“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano Ronaldo es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso", indicó el DT de Portugal en conferencia de prensa el técnico del cuadro luso.



Cristiano, el '7' de Madeira, se quedó fuera del once inicial en el partido de octavos de final ante Suiza, en el que su sustituto, Gonçalo Ramos, marcó un triplete, y en este de cuartos ante Marruecos, en el que no pudo contribuir a remontar el marcador adverso.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Cristiano Ronaldo, suplente en octavos y cuartos de Qatar 2022

Cristiano Ronaldo habría jugado su último Mundial. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ni con 'CR7' en el campo (ingresó en el 51 por Rúben Neves), los portugueses pudieron empatar el partido y se despidieron en cuartos de la Copa del Mundo.

"En el primer tiempo sentimos mucha dificultad, tardamos en meternos en el juego. Los jugadores querían, pero no lo conseguían", afirmó.

"Siempre hubo mucha voluntad, confianza, pero no pudieron lograrlo. Tuvimos algunas situaciones, pero no lo conseguimos. Los jugadores trabajaron mucho", agregó el técnico de Cristiano Ronaldo.

"En el segundo tiempo mejoramos el juego, queríamos tener más movilidad y ayudar a los jugadores a pasar a través de la defensa. Creamos cuatro o cinco situaciones, pero no marcamos. A veces tienes que tener un poco de suerte y hoy no tuvimos", añadió el seleccionador luso en rueda de prensa.

Pesar en Fernando Santos por el resultado

"Creo que no tuvo ningún impacto. Todo el equipo estuvo muy unido. Probablemente, Cristiano y yo somos las dos personas más tristes por la eliminación", añadió.

Respecto a su futuro, Fernando Santos afirmó que "cuando vuelva a Portugal hablaremos (con el presidente de la Federación, Fernando Gomes) sobre lo mejor para Portugal". (EFE/AFP)

NUESTROS PODCAST

Gripe aviar: ¿Por qué se debe tener cuidado en manipular aves contagiadas?

Esta nueva enfermedad es causada por la infección del virus de la gripe aviar tipo A, se encuentra entre las aves acuáticas y ahora también en las aves domésticas. Es altamente contagioso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria confirmó el primer caso en el departamento de Lambayeque, mediante un comunicado.