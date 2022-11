Uma nação com um só objetivo: 𝗩𝗘𝗡𝗖𝗘𝗥 e marcar presença nos oitavos! ✊🇵🇹 #VesteABandeira #FIFAWorldCup



One nation with one goal: 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗜𝗡𝗚 and make it to the round of 16! ✊🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/dXTZ0WItks