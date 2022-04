Los horarios confirmados para partidos del Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP

Cada vez estamos más cerca de Qatar 2022. La Copa del Mundo, agendada desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, tuvo este viernes su sorteo correspondiente a la fase de grupos.

Por ejemplo, Argentina tendrá que jugar -en el Grupo C- ante Polonia, Arabia Saudita y México en la primera ronda del Mundial Qatar 2022. En tanto el vigente campeón Francia cayó en el Grupo D con Dinamarca, Túnez y el ganador del repechaje entre Perú y el representante de Asia (Australia o Emiratos Árabes).

Otra cosa a tomar en cuenta son los horarios de los partidos en Qatar 2022. Y es que dicho país le lleva ocho horas de diferencias al territorio peruano.

Qatar 2022: horarios de los partidos de la Copa del Mundo

Así, las primeras dos jornadas de la fase de grupos tendrán cotejos en horarios de las 5:00 a.m. hora peruana, 8:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m.

Posteriormente, la última fecha de esta etapa tendrá encuentros en simultáneo en horarios 10:00 a.m. y 2:00 p.m. horario peruano.

Luego se vienen las rondas de eliminación directa para lo que será Qatar 2022. En octavos y cuartos de final, los partidos están pactados para que inicien a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Por último, las semifinales se darán a las 2:00 p.m., en tanto que el tercer puesto y la ansiada final tendrá un horario de 10:00 a.m. hora peruana. Todo está planeado para que la Copa del Mundo se lleve a cabo según lo planeado por FIFA.

Así quedaron los grupos del Mundial Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Ganador de la Repesca UEFA

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia

Grupo D: Francia, el Ganador del Repechaje Perú vs. Asia, Dinamarca y Túnez

Grupo E: España, el Ganador del Repechaje Concacaf vs. Oceanía, Alemania y Japón

Grupo F: Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur

