Historias de la fase de grupos de Qatar 2022.

La fase de grupos del Mundial Qatar 2022 va llegando a su fin. Poco a poco, se definen las selecciones que participarán de los octavos de final. Y, aunque lo futbolístico es lo principal en la Copa del Mundo, la máxima fiesta del fútbol también nos deja historias de superación. En esta nota repasamos cinco de ellas.

Timothy Weah, hijo de un ex Balón de Oro y actual presidente de Liberia

Estados Unidos arrancó su partipación en el Mundial con un empate a uno ante la Gales de Gareth Bale. Timothy Weah, atacante de 22 años, fue quien marcó el tanto a favor de los 'Yankees'. El futbolista del Lille de Francia aprovechó un pase magistral de Christian Pulisic para coronar su debut mundialista con un gol. Lo que pocos saben es que su padre, George Weah, no solo es el exfutbolista ganador del Balón de Oro, sino, además, actual presidente de Liberia.

Tim nació un 22 de febrero del año 2000, en Nueva York. Aunque sus inicios con la pelota se fieron en Florida, finalmente en junio de 2013 ingresó a la academia del New York Red Bulls. Un año luego, se mudó a París y llegó a las divisiones menores del PSG. Aunque llegó al primer equipo en 2018, no tenía continuidad, por lo que se fue a préstamo al Celtic. Fue aquí que le llegó la primera convocatoria de Estados Unidos, y no lo dudó, aunque también tuvo posibilidades de defender la camiseta de Francia, por el tiempo viviendo ahí; de Jamaica, por su madre; y de Liberia, por su padre.

George Weah, papá de Timothy, nació en un suburbio ubicado a las afueras de Monrovia, la ciudad más poblada de Liberia, en África. A diferencia de su hijo, quien contó con todo su apoyo y legado, sus padres no estaban de acuerdo con que sea futbolista. Aunque no pudieron impedirlo. Así, antes de llegar al Mónaco, completó sus estudios en escuela e instituto y, mientras disputaba el torneo liberiano, se desempeñaba como telefonista.

En 1988 firmó su primer contrato semiprofesional con el Tonnerre Yaoundé de Camerún, pero su carrera despegó cuando, a los 22 años -la edad que tiene hoy su heredero-, fichó por el Mónaco. Tras cuatro temporadas, se confirmó su llegada al PSG, para la temporada 1992-93. Tras cuatro títulos y 55 tantos en 137 partidos oficiales, dejó el equipo parisino para mudar, en mayo de 1995, sus goles al AC Milan. A fines de ese mismo año, hizo historia al convertirse en el primer futbolista africano en conseguir un Balón de Oro.

En los últimos años de su carrrera, priorizó a su selección, con la idea de clasificar a un Mundial, pero no lo consiguió: quedo fuera de Corea-Japón 2022 por apenas un punto de diferencia con Nigeria. De todas formas, es un histórico del fútbol africano. Incluso, en 2004, Pelé lo incuyó en su lista FIFA 100, de los mejores futbolistas vivos de la histoia.

Tras su retiro del deporte, incursionó en la política. Desde el 22 de enero de 2018, ocupa el cargo de presidente de la República de Liberia.

(Estados Unidos quedó segundo del Grupo B. Enfrentará a Países Bajos en octavos de final)

HIJO DE UNA LEYENDA👀‼️



George Weah, una leyenda en el futbol, ganó un Balón de Oro, pero nunca jugó un mundial, hoy su hijo Tim Weah debuta anotando con Estados Unidos en Qatar 2022#FutbolMedia #Qatar2022 #USA #Gales pic.twitter.com/wWB4d5vhYt — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) November 21, 2022

Kevin Álvarez: promesa hecha, promesa cumplida

Tiene solo 23 años y fue una de las novedades en la lista de México. Kevin Álvarez, lateral derecho de la 'Tri', fue titular ante Argentina y tuvo minutos frente a Arabia Saudita. Aunque su equipo se despidió de Qatar 2022 en fase de grupos, la sola participación en el Mundial tuvo, para él, un significado especial.

Empezó a jugar fútbol desde muy pequeño. Fue Felipe, su papá, quien lo llevaba a practicar con la pelota. Él, funcionario en Colima, era aficionado al deporte rey y lo practicaba eventualmente, aunque de manera amateur.

Una de esas tardes, jugando una pichanga en el campo uno de la unidad deportiva Gil Cabrera, sucedió la tragedia: al promediar las 4:30 pm., un rayo cayó en seco y acabó con su vida. El sonido fue ensordecedor y la descarga ocasionó que Álvarez se desplomara inmediatamente. Fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, pero falleció en el trayecto.

"Te prometo que voy a ser futbolista profesional", dijo, entonces, Kevin, con apenas siete años. La vida de toda su familia cambió de forma repentina, pero él tuvo en claro que trabajaría hasta lograrlo, aunque tuviera que sacrificar momentos con los suyos. El pequeño se volvió grande y, a los 10, dejó su tierra para mudarse a la Casa Club de Pachuca.

En agosto de 2019, con la misma camiseta, logró la primera parte de su promesa: con 20 años, debutó en una goleada por 4-0 ante Puebla. Pero ahí no quedaría, el reto era cada vez mayor, y todo en honor a Felipe.

Asi, en julio de 2021 debutó con su selección, en octubre de 2022 salió campeón nacional con Pachuca y, apenas un mes después, jugó su primera Copa del Mundo. Las lágrimas durante el himno, ante Argentina, reflejan lo que Qatar 2022 significó para él. Y es solo el inicio. Por si alguna vez se le olvida, la frase -en inglés- que lleva en el cuello se lo recordará siempre: “Todo empezó con una promesa”.

(México quedo en el puesto 3 del Grupo C. No clasificó a octavos de final)

Kevin Álvarez, seleccionado de México. | Fuente: FIFA

Virgil Van Dijk y el día que escribió su testamento por riesgo de muerte

(Países Bajos)

Hoy tiene 31 años y es habitual titular en la selección de Países Bajos. De hecho, arrancó en los encuentros ante Senegal y Ecuador, por las fechas 1 y 2 del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, cuando aún su nombre no era conocido en la escena futbolística, mucho antes de su llegada al Liverpool, Virgil Van Dijk estuvo al borde de la muerte.

Con 20 años recién cumplidos, poco después de su primer gol con el Groningen, empezó a sentir un fuerte de dolor de estómago. Los médicos de su club lo derivaron al hospital local, pero, al no encontrar nada grave, lo mandaron a casa a descansar.



El malestar estomacal y general, lejos de disminuir, creció al punto de que el defensa optó por contarle a su madre, a quien no habia querido preocupar. Aunque su hijo intentaba guardar la calma, Ruby sospechó que la situación estaba complicada, por lo que viajó de Breda, donde vivía, a Groninga, donde radicaba Virgil.

Al llegar, comprobó sus sospechas: necesitaba una operación urgente. Aunque inicialmente sufrió una apendicitis, la falta de atención la convirtió en una peritonitis que derivó en infección renal, un diagnóstico que puede llegar a causar la muerte.

"Recuerdo estar tumbado en aquella cama. Lo único que podía ver era un montón de tubos saliendo de mí. Mi cuerpo estaba destrozado y no podía hacer nada. En ese momento se te vienen a la cabeza los peores escenarios", recordó, años después, el neerlandés.

Si bien fue intervenido, nada garantizaba su recuperación. Así, el hoy mundialista decidió prevenir y, por si sucedía lo que nadie quería, dejar listo un testamento.

"Mi vida estaba en peligro, mi madre y yo rezamos y discutimos sobre las opciones que eran posibles. En algún momento, tuve que firmar unos papeles, era una especie de testamento. Si me moría, una parte de mi dinero iría a mi madre. Claro que nadie quiere hablar de eso, pero había que hacerlo. Todo pudo haber acabado", contó.

Las primeras dos semanas no pudo caminar y volvió a entrenar recién dos meses después. De ahí en más, su carrera fue en ascenso. En junio de 2013 fichó por el Celtic. En 2015 llegó a la Premier League con la camiseta del Southampton y, dos temporadas después, terminó de consolidarse en el Liverpool, club en el que hasta hoy milita.

(Países Bajos quedó primero del Grupo A. Enfrentará a Estados Unidos en octavos de final)

Virgil Van Dijk, en 2011, durante su paso por Groningen. | Fuente: Groningen

John Herdman: un DT revolucionario

(Canadá)

"Al no haber sido jugador, mis opciones de progresar eran limitadas", dijo, tiempo atrás. Y puede que tuviese razón: serían limitadas, pero no nulas. John Herdman aprovechó las chances que se le presentaron y se ganó un lugar al mando de la selección masculina de Canadá. Hoy, al participar en Qatar 2022, puede decir que ha hecho historia en el deporte mundial.

Aunque el equipo de la Concacaf ha perdido los dos partidos que disputó (1-0 ante Bélgica y 4-1 frente a Croacia), su sola participación ya marcó un antes y un después: no solo porque volvió a la máxima fiesta del fútbol después de 36 años, sino porque su entrenador es el primero que clasifica a un mundial femenino y masculino.

De hecho, fue su revolución en el fútbol femenino la que lo llevó a asumir como entrenador del equipo masculino. Pero vamos por partes. El DT de 47 años nació en Consett, Inglaterra. Era profesor de gimnasia y educador físico. Tras renunciar a la jefatura de desarrollo del Sunderland, en el año 2001, decidió capacitarse para vivir de más cerca el deporte. Así, con veintitantos años, instalado en Nueva Zelanda, empezó a estudiar técnicas de distintas disciplinas, además del fútbol: rugby, hockey y fútbol australiano.

Fue en 2006 que le llegó la oportunidad que le cambiaría la vida: la Federación neozelandesa lo queria como cabeza de la selección femenina. Le fue bien: primero, clasificó al Mundial de 2006; luego, consiguió pasaje a los Juegos Olímpicos 2008; finalmente, volvió a lograr el pase mundialista para la Copa de 2011. De ahí en más, su carrera fue en ascenso.

Tras su participación en el Mundial 2011, Herdman recibió la propuesta para dirigir a la selección femenina de Canadá. El reto era inmenso, pero atractivo. Las 'Canucks' venían de quedar últimas en el Mundial previo, pero serían locales en el siguiente. "Es emocionante entrenar a un equipo que tiene potencial", dijo en su presentación.

Aunque en la Copa del Mundo de 2015 perió en cuartos de final, la historia del deporte canadiense le estaba guardando un lugar especial. Así, no solo logró clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, sino que en ambos obtuvo la medalla de bronce. Incluso, con el camino ascendente que dejó su legado, en Tokio 2020 se consagrarían campeonas, pero ya sin él porque, para ese entonces, él ya estaría al mando de la selección masculina.

Luego de sus éxitos con las chicas, la Federación consideró que era el indicado para asumir el mando del equipo principal de hombres. Total, había hecho los méritos y estaba identificado con los colores. De esa forma, en 2018, se convirtió en el reemplazante de Octavio Zambrano. El reto era clasificar a Qatar 2022 y lo consiguió: Canadá volvió a un cita mundialista después de 36 años y él se convirtió en el primer entrenador en clasificar a un país a la Copa del Mundo femenina y masculina.



Aunque no consiguió avanzar a octavos de final, el DT de 47 vaños igualmente ya dejó su nombre escrito en la histora del deporte canadiense. Además de lo que significa el regresar después de más de tres décadas, la 'Hoja de arce' marcó, por intermedio de Alphonso Davies, su primer gol en la máxima fiesta del fútbol. Y todo bajo su dirección técnica.

(Canadá quedó sin chances de clasificar a octavos de final)

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



John Herdman, extécnico de la selección femenina de Canadá y actual DT de la masculina.

Mark-Anthony Kaye, el volante que lucha por las madres solteras

(Canadá)

Con apenas nueve años, subía al TTC (transporte público de la ciudad de Toronto) y, mientras en una mano cargaba sus cuadernos, en la otra tenía un teléfono celular. El aparato era de color azul y contaba con solo tres botones, configurados para llamar a números previamente designados. Uno de esos botones estaba relacionado al teléfono de su mamá. De esa forma, ella acompañaba -aunque sea telefónicamente- a su hijo mayor durante sus caminos a los entrenamientos.

Novelette Kaye era una inmigrante de Jamaica que buscaba ganarse la vida de distintas maneras, para mantener a sus tres pequeños: Mark-Anthony, de nueve, y dos gemelos de cuatro. Trabajaba como cajera, camarera en eventos de una reconocida cadena hotlera y barista en una cafetería. En paralelo, llevaba una maestría en educación porque sabía que con ese grado le sería más sencillo obtener mayores ingresos.

Mark Anthony, canadiense de nacimiento, era consciente de los sacrificios de su madre. Por eso, no tenía problemas en ir solo a sus prácticas y, en el trayecto, conversar con ella. "¿Todo bien? ¿Pagaste? ¿Conseguiste asiento? ¿Qué está pasando ahora mismo?", le preguntaba día a día. Él respondía y, a la vez, hacía sus tareas escolares.

"Le gustaba asegurarse de que me suba al autobús correcto. Ella siempre estuvo constante de mí, llamándome por teléfono, porque iba solo cuando usaba TTC", contó él, años después, al podcast Mi Mundialista Favorito.

Durante cerca de cinco años, esa fue la rutina de Mark Anthony. Sin embargo, a los 14 años, la situación cambió. No había dinero para pagar facturas y mucho menos para solventar su carrera deportiva. Los gastos eran cada vez más y tres trabajos ya no eran suficientes. Por eso, cierto día, cogió hoja y lapicero e hizo de las suyas: escribió su CV en un papel a rayas y lo llevó a una farmacia. El gerente quedó impresionado por la caligrafía y porque era hijo de Novelette, reconocida y respetada en la comunidad. Así, pese a ser menor de edad, fue contratado como reponedor de mercancía y cajero.

"Pude pagar mi fútbol ese año. Fue genial, pero entrar al mundo laboral me hizo comprender cuánta fuerza tuvo que hacer mi madre para que tengamos las oportunidades que tuvimos", recordó en el mencionado podcast.

Actualmente, y gracias a lo que vivió en su infancia y adolescencia, Mark-Anthony Kaye, volante del Toronto FC y seleccionado de Canadá, es un aliado de las madres solters. "Sentí que comenzar con una organizacion benéfica para ellas era la forma correcta de retruibuir", dijo. Así, en 2021, se asoció con Engage y logó recaudar cerca de dos mil dólares para la organización sin fines de lucro Single Mothers Outreach. Ese es su reconocimiento a Novelette, la mujer que lo ayudó a ser el hombre que hoy es.

(Canadá quedó sin chances de clasificar a octavos de final)





Mark-Antony junto a su madre. | Fuente: @markthewizzz