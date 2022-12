Lionel Messi y Ronaldo en Qatar 2022 | Fuente: EFE y AFP | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

La selección de Argentina comenzó el Mundial con muchas dudas tras perder en su debut contra Arabia Saudita; sin embargo, a punta de empuje y de la figura de Lionel Messi, la 'albiceleste' llegó a la semifinal de de Qatar 2022. No obstante, para Ronaldo Nazario, el posible título de la 'scaloneta' le genera sentimientos encontrados.

"No puedo responder por todo Brasil, sólo puedo hacerlo por mí. (Si Argentina campeona el Mundial sólo) estaría feliz por Lionel Messi, porque con ellos tenemos mucha rivalidad. Te voy a ser honesto: no puedo decir 'que gane Argentina', porque sería mentir. No estaría feliz como brasileño", declaró Ronaldo, campeón del mundo en Corea-Japón 2002.



Lionel Messi celebrando con la selección de Argentina | Fuente: AFP

Los números de Lionel Messi hasta ahora

Ahora jugando más en el centro del campo, Lionel Messi ha disputado los cinco partidos de la selección de Argentina en lo que va del Mundial. En ellos, la 'Pulga' ha acumulado cuatro goles y dos asistencias, que ayudaron a la Albiceleste llegue a la semifinal de Qatar 2022.

A pesar de sus 35 años, el rosarino está jugando, aproximadamente, 96 minutos por cada encuentro. El '10' albiceleste está entero y según su propio técnico en la selección de Argentina, Lionel Scaloni, "Si Messi no me lo pide, no lo saco".

🇦🇷 ¿Con cuántos goles terminará la #CopaMundialFIFA Leo Messi? ⚽ pic.twitter.com/HHbP6mQbju — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 11, 2022

La campaña de Argentina en Qatar 2002

La selección de Argentina debutó con un traspié sorpresivo ante Arabia Saudita (1-2), pero luego supo reponerse en el torneo al vencer a México (2-0) y a Polonia (0-2) en la fase de grupos de Qatar 2022.

Ya en octavos de final de la Copa del Mundo, Argentina venció 2-1 a Australia con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Con eso, la 'albiceleste' se clasificó a cuartos, donde empató a dos tantos con Países Bajos, pero que la eliminó por 3-4 en penales.

A un paso de la ansiada final, la 'scaloneta' tendrá que enfrentar a la vigente subcampeona del mundo, Croacia, este martes 13 de diciembre a las dos de la tarde (hora peruana) en el Lusail Stadium y bajo la fija mirada de Daniele Orsato, el árbitro italiano encargado.

¿Y el martes por quién hinchas? 🇦🇷🆚🇭🇷 pic.twitter.com/VlY88IvHaP — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 12, 2022