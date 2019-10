Sport Loreto y Los Caimanes ya no tienen chances. Sport Victoria se retiró del torneo. | Fuente: Facebook

Solo quedan cuatro fechas para que la Liga 2 llegue a su final y cualquier cosa puede pasar: con 12 puntos en juego, la diferencia entre el primer y el sétimo puesto es de apenas cinco puntos.

Son dos los equipos que ascenderán a Primera División para participar de la Liga 1 2020. El primero de ellos, el que termine líder en la tabla de posiciones, lo hará de forma directa. El otro, en cambio, saldrá de un Play Off que te explicamos a continuación.

El segundo y tercer puesto al finalizar la Etapa de Clasificación avanzarán a la fase 2 del Play Off. Por su parte, la fase 1 la disputarán los equipos que queden entre el cuarto y sétimo lugar, de la siguiente manera: 4° vs. 7° y 5° vs. 6°. El ganador del primer partido enfrentará al tercer puesto de la tabla, mientras que el ganador del segundo chocaá con el segundo lugar.

Los dos vencedores clasificarán al Cuadrangular de Ascenso 2019, un torneo corto en el que competirán con dos equipos de Copa Perú, en tres fechas: sábado 7, miércoles 11 y sábado 14 de diciembre.

En esta gráfica se encuentra la explicación al detalle:

Los dos últimos equipos de la tabla descenderán a Copa Perú. | Fuente: Liga 2

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga 2: