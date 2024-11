Agustín Lozano sobre la cancelación del Sudamericano Sub 20: "No es la primera vez que el Gobierno ha fallado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, retornó este domingo al país tras acudir a la final de la Copa Sudamericana en Asunción. Consultado sobre la pérdida de la sede del Sudamericano Sub 20 que iba a disputarse el próximo año en Perú, el directivo apuntó contra el Instituto Peruano del Deporte, organismo a cargo de la administración de los estadios que iban a ser utilizados para la competencia.

“Habría que preguntarle al IPD por qué no cumplió. Se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no lo hizo. No es la primera vez que el Gobierno ha fallado”, señaló Lozano Saavedra.

El Sudamericano Sub 20 se iba a disputar en las ciudades de Lima y Arequipa y el Ministerio de Economía y Finanzas ya había aprobado 25 millones de soles de presupuesto para la mejora de estadios. Finalmente, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) decidió modificar la sede y el certamen se realizará en Venezuela.

¿Jorge Fossati seguirá dirigiendo a la Selección Peruana?

Tras la última jornada FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Peruana ocupa el último lugar de la clasificación y está a seis unidades de la zona de repechaje. Agustín Lozano indicó que están evaluando cambios en todo el sistema del fútbol peruano para revertir el momento y entre los puntos que se analizan también se considera la continuidad del entrenador Jorge Fossati.

“Yo no opino técnicamente y ustedes lo saben. Para eso tenemos un director deportivo y si queremos en el mediano plazo o a largo plazo no seguir quejándonos de los resultados deportivos, hay que invertir en menores, algo que siempre les recomendé y nunca quisieron hacer caso”, contestó.

Situación financiera de la FPF

Por otra parte, Agustín Lozano defendió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto a las críticas sobre su situación financiera y resaltó que en la entidad existe “estabilidad económica”.

“Se nos acusa de que la FPF no tiene plata, que está quebrada. Por si acaso, para aquellos que dicen eso, la Federación es la más consistente económicamente, es la más estable, la federación tiene un gran potencial, hoy se da el lujo de hacer inversiones en infraestructura, algo que muchos quisieran tener y no pueden”, señaló.

“Se nos dice que no hemos pagado CTS, que no hemos pagado las líneas telefónicas, ¿cómo podrían haber pagado si justamente en ese periodo la gente que tiene las facultades para hacerlo no ha podido porque han estado privados de su libertad? Se está regularizando todo eso. Eso es lo que hay que reconocer, sé que en el tiempo la comunidad sabrá reconocer este esfuerzo profesional que se viene haciendo desde el 2019”, finalizó.