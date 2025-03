André Carrillo confirmó su regreso a la Selección Peruana: "Óscar Ibañez quiere contar conmigo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

André Carrillo atraviesa un buen momento con Corinthians. Fue una pieza clave para que el 'Timao' derrote a Universidad Central de Venezuela por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. La 'Culebra' dio una buena asistencia y ahora se enfocará en el Barcelona de Guayaquil, en la siguiente instancia previa del certamen copero.

En las últimas horas, Carrillo confirmó que regresará a la Selección Peruana tras quedar satisfecho tras una conversación con el técnico interino, Óscar Ibáñez.

"La verdad que sí, me convenció mucho la conversación con Óscar Ibáñez, quiere contar conmigo y yo también quiero ir a la selección peruana", sostuvo.

"Sé que vienen partidos difíciles, pero accesibles, y la idea es regresar, conseguir los seis y meternos ahí para pelear hasta el final", agregó en el programa Los Reba.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Carrillo conversa con jugadores de la 'Bicolor'?

"Normalmente esos chats se activan cuando hay selección. Crean el grupo y, ahí de nuevo, pero no he tenido contacto con nadie, solamente con Advíncula, Sergio Peña, Cartagena luego de su lesión. Pero no hemos hablado mucho de la selección, pero sí tenemos que sumar los seis puntos para dar lucha hasta el final", concluyó.

Carrillo, que no juega en la bicolor desde la Copa América, será convocado para los choques ante Bolivia y Venezuela en la siguiente fecha doble de marzo por Eliminatorias Sudamericanas.

Asistencia de André Carrillo para el gol de Yuri Alberto ante UCV (1-0) | Fuente: ESPN