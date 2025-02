¿Volverán a la Selección Peruana? Óscar Ibáñez reveló la charla con Paolo Guerrero y André Carrillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia y Venezuela en la próxima jornada doble de las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador interino de la bicolor, Óscar Ibáñez, prepara novedades para estos enfrentamientos y uno de los nombres que suena es Paolo Guerrero.

Si bien Guerrero deslizó que su etapa en el combinado peruano se habría cerrado, Ibáñez indicó este lunes que el atacante de 41 años aún se encuentra disponible para disputar las Eliminatorias.

"Paolo es un referente no solamente para la selección, sino a nivel sudamericano y mundial. Está jugando el torneo más importante a nivel sudamericano, que es la Copa Libertadores. El otro día sumó minutos luego de su lesión e hizo un gol de categoría", dijo Ibáñez para el programa Fútbol como Cancha de RPP.

"Conversé con él, no había quedado muy claro lo de su despedida, entonces preferí hablar directamente con él y bueno, él está a disposición. Obviamente, siempre el nivel que vaya marcando, que él esté bien físicamente, como siempre ha estado. Es un jugador importante, no solo para el grupo, sino también para lo que representa para el rival. Eso no hay que perderlo de vista", agregó.

¿André Carrillo a la bicolor?

En la misma línea de Paolo Guerrero se encuentra André Carrillo, que atraviesa un buen momento con Corinthians de Brasil. Incluso anotó un tanto en el empate frente a Universidad Central de Venezuela en la Copa Libertadores.

"El tema de André es super importante contar con él. Está en una posición diferente en Corinthians. Lo está haciendo muy bien, está jugando Copa Libertadores, se siente muy cómodo en esa posición, así que bueno es un jugador polifuncional, con un recorrido importante", apuntó Ibáñez.

Finalmente, Ibáñez dio a conocer que Carrillo reconoció que quería volver a la bicolor. "Conversé con él, me dijo lo mismo: piensa todavía, que quiere estar. Su nivel habla por sí solo, es un jugador de mucha calidad, que está en uno de los equipos más importantes del continente y que lo está haciendo muy bien. Me encantó la respuesta de Andrés y contamos con él seguramente", culminó.

Los partidos que le restan a Perú en las Eliminatorias:

Perú vs Bolilvia (20 de marzo)

Venezuela vs Perú (25 de marzo)

Colombia vs Perú (4 de junio)

Perú vs Ecuador (9 de junio)

Uruguay vs Perú (9 de septiembre)

Perú vs Paraguay (14 de septiembre)