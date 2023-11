Paolo Guerrero tras el último lugar de Perú en las Eliminatorias: "Duele estar en esta situación incómoda"

La Selección Peruana no pudo recuperarse y empató 1-1 ante Venezuela en el Estadio Nacional de Lima. Este resultado no le sirvió para dejar el último lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Paolo Guerrero fue uno de los jugadores que dio la cara previo a su viaje a Ecuador para reintegrarse a LDU. No quiso hablar de la inminente salida del aún seleccionador Juan Reynoso, pero sí lo hizo sobre el mal momento de la bicolor.

"No te puedo hablar de ese tema yo no tengo conocimiento. Te puedo decir que obviamente duele estar en esta situación incómoda, (pero) no podemos darnos por vencidos", señaló.

"Omito opinar sobre la situación que duele. Estoy fastidiado, dolido, incomoda, pero, el fútbol es así", agregó.

En otro momento, destacó el rendimiento de los jugadores de la bicolor que milita en la Liga 1. "Los veo bien, yo veo que se jugaron. Hicieron un partido con mucho sacrificio, de mucho recorrido. El grupo responde a la expectativas: esfuerzo, actitud".

Guerrero y su suplencia

Paolo Guerrero también fue consultado sobre su suplencia en los duelos ante Bolivia y Venezuela a pesar de su buen momento en LDU. "Lo tomó con mucha tranquilidad, deportivamente, como te digo el fútbol es así", apuntó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Situación de Juan Reynoso

RPP Deportes pudo conocer que el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió que Juan Reynoso no continúe en el cargo.

Si bien los jugadores de la Selección Peruana han manifestado su apoyo a Juan Reynoso pese al mal momento (último en las Eliminatorias con dos puntos), la posición de la Federación es que el entrenador no se mantenga en su puesto. Ante ello, el representante del DT, Mathias Fariña, comentó esta posibilidad.

"Reynoso está agradecido con el esfuerzo de los futbolstas. El apoyo es de todo el grupo. Está caliente con el resultado porque no era lo esperado. Se siente fuerte para sacarlo adelante. Lo siente así, de todo el grupo, y convencido de lo que está intentando hacer. Hay una sensación de incomodidad porque esto se habló antes de asumir el cargo", le dijo Fariña a RPP.

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

NUESTROS PODCAST

¿Qué efectividad tiene la vacuna HPV en eliminar los virus causantes de cáncer?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es el nivel de efectividad de la vacuna HPV para eliminar los virus causantes de cáncer.