Bryan Reyna tiene claro su próximo objetivo: "Trabajaré más fuerte para consolidarme en la Selección"

No pudo ocultar su alegría. Bryan Reyna mostró su felicidad tras anotar en el triunfo de la Selección Peruana ante Corea del Sur en un encuentro amistoso disputado en Busan.

En conferencia de prensa después del partido jugado en el Estadio Asiad, el extremo de Alianza Lima dijo sentirse contento por su gol y trabajará más fuerte para consolidarse en la Bicolor.

"Estoy contento por la victoria y por el gol que convertí en este amistoso frente a Corea. Ahora solo me queda seguir trabajando muy fuerte para consolidarme en la Selección", indicó en un primer momento el futbolista.

"Las cosas me salieron bien en la cancha gracias a la confianza que me dieron mis compañeros y el comando técnico. En lo personal, siempre salgo con todo a la cancha, haya o no gente en un estadio", complemento.

La celebración con Christian Cueva

Al ser consultado sobre la celebración de su gol con Christian Cueva, confesó que fue a buscarlo porque siempre le aconseja y apoya para ser un mejor futbolista. "Fui a buscar al 'Cholo' porque siempre me aconsejó desde que nos conocimos. También Carlos (Zambrano) me apoya mucho y realmente todos en la Selección y en mi equipo. Uno siempre aprende de los jugadores de nivel y trata de sacar lo mejor de cada uno de ellos", finalizó.

Juan Reynoso destacó triunfo de Perú ante Corea del Sur

Por otro lado, el técnico Juan Reynoso dijo sentirse contento por el resultado y por el rendimiento del equipo. Además, explicó por qué tuvo que realizar varios cambios en el sector defensivo. "Estamos contentos por el resultado, por el rendimiento del primer tiempo más que el segundo. No teníamos pensado hacer tantos cambios en el segundo tiempo. Hubo molestias físicas y tuvimos que recurrir a los compañeros que ingresaron en la segunda parte", indicó el estratega peruano. Luego, aseguró estar ilusionado con el equipo, pues supieron sacar el partido pese a las ausencias. "Para nosotros es importante de cara al crecimiento del universo de jugadores. Nos faltaron algunos jugadores importantes, y si el equipo compitió con las bajas y el viaje tan largo, eso nos da ilusión. La pregunta es si el techo está corto o largo, con humildad sabemos que vamos a lograr los objetivos", afirmó. "Fue un momento complejo para los muchachos que ingresaron y eso habla del compromiso y las ganas que tienen con el equipo. El universo de jugadores se va ganando, lo que le decimos a los chicos es que vamos a tratar de que juegue la mayoría, ya que eso nos hará crecer dentro y fuera de la cancha", complementó.

