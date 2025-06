Christian Cueva sobre un posible regreso de Ricardo Gareca a la Selección Peruana: "Me gustaría, conoce al jugador peruano"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana se encuentra novena en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, con nulas chances de clasificar a la Copa del Mundo.

Por ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene trabajando en la elección del próximo técnico de cara a las próximas clasificatorias. Y uno de los nombres que está sonando, sobre todo entre los hinchas, es el de Ricardo Gareca.

En entrevista con Fútbol como cancha de RPP, Christian Cueva, actual jugador de Emelec, dijo que le gustaría que el argentino se vuelva a poner el buzo de la Bicolor.

Según indicó, el Tigre conoce el fútbol peruano y los ayudó en su crecimiento futbolístico. Sin embargo, acotó que la decisión para por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Me gustaría, porque él conoce mucho el fútbol peruano. Conoce al jugador peruano. Me gustaría realmente, pero no sé qué decirte porque, al final, la decisión lo toma el presidente y comité que tenga al lado", indicó en un primer momento.

"Pero, las decisiones que tomen, que sea lo mejor para la Selección, que es lo más importante. Al final, nosotros, como jugadores, deseamos estar en un ambiente bueno, tranquilo, para que las cosas se puedan dar y eso va a ayudar mucho para el crecimiento del fútbol, porque es eso lo que nosotros hicimos durante el proceso con Ricardo (Gareca)", complementó.

Christian Cueva habló de su salida de Cienciano

Por otro lado, Aladino indicó que su salida de Cienciano se debió a que no se sintió valorado por el club cusqueño. Indicó que lo único que le ofrecieron fue extender su vínculo hasta finales de temporada. Ante ello, decidió firmar por Emelec.

"Lo único que me ofrecieron fue extenderme el contrato. Él (Sergio Ludeña) habló que hicieron el esfuerzo económico y no, para nada, y lo único que hicieron es devolverme lo que me habían multado y extenderme el contrato, lo que fue al principio de año", indicó en un primer momento.

"Me dolió porque sentó que no fui valorado. Venía haciendo un buen torneo en la Sudamericana y en el torneo local", complementó.

