Juan Vargas sobre jugadores de la Selección Peruana: "Después del Mundial 'pisaban huevos', uno pedía seguro"

La Selección Peruana no atraviesa el mejor momento y se ubica en el noveno lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. Con Óscar Ibáñez en el banquillo, la bicolor mejoró en rendimiento, pero ya está lejos de clasificar al Mundial 2026.

En esa línea, Juan Vargas aseguró que algunos de los jugadores de la Selección Peruana cambiaron tras clasificar al Mundial de Rusia 2018.

“Se fueron arriba (los jugadores) después del Mundial, ya ‘pisaban huevos’”, dijo en la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’.

“Se ve en las declaraciones, uno no quería venir a jugar, otro pedía seguro... Nosotros hemos venido cuando las cosas estaban mal. No poníamos pretextos, pero ahora creo que le ha cambiado el chip a algunos, no a todos”, agregó el ‘Loco’.

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas: