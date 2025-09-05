Christian Cueva y su lamento al ver que Perú se quedó sin opción de clasificar al Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana perdió 3-0 ante Uruguay y se quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026. Tras confirmación la eliminación, más de un exjugador de la bicolor lamentó este mal presente, entre ellos Christian Cueva.

Cueva no fue convocado por el seleccionador Óscar Ibáñez, pero estuvo atento del accionar de la Selección Peruana, que lamentablemente cayó sin atenauntes ante los 'charrúas' en el Estadio Centenario de Montevideo.

De acuerdo a imágenes en redes sociales, Cueva no se perdió ni un momento del duelo de Perú. "Tristeza absoluta. El 10 de Emelec lo miró por televisión. Viendo Perú como se queda sin Mundial", apuntó.

En su momento Cueva destacó con Cienciano de Cusco, pero no fue llamado para su regreso a la Selección Peruana. Igualmente sucedió cuando ya se constituía en uno de los mejores valores de Emelec de Guayaquil.

Recordemos que el último partido de 'Aladino' con la bicolor se llevó a cabo cuando fue convocado por el uruguayo Jorge Fossati en la Copa América 2024. Jugó unos minutos en el duelo ante Argentina.

TRISTEZA ABSOLUTA 💔🥺👀 || El 10 de Emelec 🔵⚡️ lo miró por TV 📺



Christian Cueva VIENDO a Perú 🇵🇪 como se queda sin mundial



🎥 @distinto10diferente



pic.twitter.com/b0swstYOPI — Ecuagol (@ECUAGOL) September 5, 2025