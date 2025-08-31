Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Lucha por el hexagonal: prensa ecuatoriana destaca a Christian Cueva en nuevo triunfo de Emelec

Christian Cueva, volante peruano de Emelec.
Christian Cueva, volante peruano de Emelec. | Fuente: Emelec - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Con Christian Cueva y Alfonso Barco, Emelec derrotó 2-1 a Aucas de visitante por la Liga Pro de Ecuador.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emelec logró una gran victoria ante Aucas en Liga Pro y se ilusiona con el primer hexagonal. El equipo de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco superó por 2-1 a  su rival de visitante en el Estadio Gonzalo Pozo, en Quito.

El cuadro 'eléctrico' sacó diferencias con los tantos de Juan Ruis y Maicon Solis, mientras que el Aucas llegó al gol con Angelo Mina.

Tras los tantos, desde el banquillo de Emelec se decidió el ingreso de Christian Cueva, que tuvo un rol importante para que su equipo continúe con el dominio de las acciones.

La prensa ecuatoriana destacó su aporte del exjugador de Alianza Lima y Sao Paulo de Brasil. "Con esa tranquilidad, Guillermo Duró pobló el mediocampo y fue importante el ingreso de Cueva y Cevallos para manejar el balón".

"Aucas tenía pocas ideas en ofensivas y dependió mucho de lo que podía hacer Carcelén, que tuvo el descuento, pero el poste le negó", remarcó ESPN de Ecuador.

Emelec, a pesar de sufrir previo al partido las bajas por lesiones de tres de sus figuras, Luis Fernando León, José Angulo y el argentino Facundo Castelli, se impuso al Aucas.

La victoria le permitió a Emelec pasar al octavo puesto de la tabla de posiciones, con los mismos 38 puntos que el Aucas, pero con mejor diferencia de goles.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Christian Cueva Emelec Videos más Vistos Video Liga Pro Ecuador

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA