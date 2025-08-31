Lucha por el hexagonal: prensa ecuatoriana destaca a Christian Cueva en nuevo triunfo de Emelec

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emelec logró una gran victoria ante Aucas en Liga Pro y se ilusiona con el primer hexagonal. El equipo de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco superó por 2-1 a su rival de visitante en el Estadio Gonzalo Pozo, en Quito.

El cuadro 'eléctrico' sacó diferencias con los tantos de Juan Ruis y Maicon Solis, mientras que el Aucas llegó al gol con Angelo Mina.

Tras los tantos, desde el banquillo de Emelec se decidió el ingreso de Christian Cueva, que tuvo un rol importante para que su equipo continúe con el dominio de las acciones.

La prensa ecuatoriana destacó su aporte del exjugador de Alianza Lima y Sao Paulo de Brasil. "Con esa tranquilidad, Guillermo Duró pobló el mediocampo y fue importante el ingreso de Cueva y Cevallos para manejar el balón".

"Aucas tenía pocas ideas en ofensivas y dependió mucho de lo que podía hacer Carcelén, que tuvo el descuento, pero el poste le negó", remarcó ESPN de Ecuador.

Emelec, a pesar de sufrir previo al partido las bajas por lesiones de tres de sus figuras, Luis Fernando León, José Angulo y el argentino Facundo Castelli, se impuso al Aucas.

La victoria le permitió a Emelec pasar al octavo puesto de la tabla de posiciones, con los mismos 38 puntos que el Aucas, pero con mejor diferencia de goles.