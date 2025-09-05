Últimas Noticias
Yoshimar Yotún se incomodó tras pregunta sobre el relevo generacional en Perú: "¿Paolo dijo que ya se retiraba?"

Yoshimar Yotún, mundialista con la Selección Peruana
Yoshimar Yotún, mundialista con la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Yoshimar Yotún se refirió a los referentes de la Selección Peruana tras la derrota ante Uruguay.

Yoshimar Yotún fue uno de los pocos jugadores de la Selección Peruana que se pronunció tras la dura derrota (3-0) ante Uruguay. El experimentado volante valoró la actuación de sus jóvenes compañeros a pesar de la caída en Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Un momento difícil. Jugaron chicos que van a estar muchos años en la seleción. Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha. A los debutantes y jóvenes los vi bien, porque es un momento complicado, no es un momento fácil para los que quizá no tienen tanto recorrido. Hoy hicieron un gran partido, así que felicitarlos", comentó a los medios peruanos.

"Hay que mirar hacia adelante, ahora queda un partido en casa, tratar de terminarlo de la mejor manera y poder darle una victoria a la gente en esta última fecha. Todo es difícil porque no esperábamos recibir 3 goles, el equipo jugó por momentos bastante bien, pero enfrentamos a un equipo dificil. Hay que seguir trabajando, hay muchas cosas positivas", añadió.

Yotún y el relevo generacional

Por otro lado, Yotún no ocultó su incomodidad en una pregunta sobre el relevo generacional en la Selección Peruana tras el cierre de estas Eliminatorias.

“¿Paolo dijo que ya se retiraba? Sí, creo que dijo que se retiraba en estas dos últimas fechas. Lamentablemente, tuvo una lesión y hubiera sido hermoso retirarse en el estadio Nacional lleno. Hay que seguir trabajando, es la única manera para poder sacar esto adelante”, culminó.

