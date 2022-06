Padre de Claudio Pizarro comparó a Gianluca Lapadula con Johan Fano: "Para mí es su proyección" | Fuente: Andina

El Werder Bremen anunció este martes el partido de despedida de Claudio Pizarro, su goleador histórico con 153 anotaciones, para el próximo 24 de setiembre. El excapitán de la ‘bicolor’ jugará para los ‘Lagartos’ y el Bayern Munich, además de un combinado de amigos del ‘Bombardero’ donde también se aguarda la presencia de algunos elementos del fútbol peruano.

Así, ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias conversó con Claudio Pizarro Dávila, padre del exdelantero, donde además de los detalles por el partido de despedida del recordado '14', se refirió a la reciente participación de la Selección Peruana en el repechaje de Qatar 2022.

Pizarro Dávila fue consultado por Gianluca Lapadula y si sus características de juego pueden asemejarse a las de Claudio Pizarro, no obstante, comparó al ‘Bambino’ con otro exatacante de la ‘bicolor’, Johan Fano.

“No veo otro, sinceramente. Lapadula es un gran jugador, para mí es la proyección de Johan Fano. Es un futbolista que juega con mucha alma, vida y corazón. Le pone todo, domina bien el balón y se mueve mucho”, dijo el padre de Pizarro.

Perú no consiguió su clasificación al Mundial Qatar 2022

Gianluca Lapadula fue titular en la caída de Perú ante Australia en el repechaje | Fuente: AFP

La Selección Peruana perdió ante Australia por la vía de los penales y no clasificó al Mundial Qatar 2022. En el partido, Gianluca Lapadula no contó con ocasiones de anotar en 120 minutos, algo que apuntó Pizarro Dávila.

“Para mí lo dejaron solo arriba y teniendo jugadores que pudieron haberle hecho pases… Australia tenía todo planeado, hubieran llevado a otra gente”, expresó.

El padre de Claudio Pizarro insistió que la Selección Peruana tuvo que haber derrotado a Australia, pero precisó que al equipo no le faltó un líder, sino la incidencia de todos.

“El tema de penales es producto de no haber ganado. No sé si faltó un líder o no. Para mí ese partido se debió ganar por dos o tres por encima de Australia. Aquí tienen que haber once líderes y trabajar bajo ese rol por el Perú y eso no pasó”, finalizó.





