Nolberto Solano es el asistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana | Fuente: Prensa FPF

Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, pidió disculpas a través de ‘Encendidos’ de RPP Noticias luego que el jueves 26 de marzo fuera detenido por la Policía Nacional por no cumplir la orden de aislamiento social debido al coronavirus.

"Los que me conocen saben que he tratato de manejarme de la mejor manera. Fui a un almuerzo y terminar en una situación como la de noche que no fue una fiesta, solo fue una reunión, un almuerzo que me invitaron de una miga vecina que siempre nos visitamos y sucedió lo que todos. Obviamente estoy muy arrepentido de todo esto y pido las disculpas del caso", indicó Solano, quien remarcó que durante la intervención policial “nunca hubo una falta de respeto porque ellos están cumpliendo su trabajo y nosotros solo seguimos con la orden”.

“Yo no voy a justificar, todo el país estamos con la misma situación, uno se pone en la piel de la gente que debe vivir el día a día, es muy duro para ellos, pero está lo más importante, la salud, sin eso no podemos hacer nada”, señaló.

Asimismo, el exfutbolista expresó que se encontraba en una reunión cercana a su domicilio, pero que no se trató de una fiesta. “No fue una fiesta, era un almuerzo al que me invitaron vecinos amigos, se prolongó, pero no habían más de cinco o seis personas, mencionó.

“Aprovechar y decirle a la población que hay que continuar y seguir con esta normativas que creo que lo que busca el Gobierno es que las cosas nos vayan bien a todos”, agregó.

Nolberto Solano fue detenido en la noche del jueves 26 de marzo junto al también entrenador Pablo Zegarra y otras personas debido a que se encontraban en una reunión durante el periodo de cuarentena en el distrito de La Molina.