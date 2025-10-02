"No sé si estaré": Edison Flores reveló detalles de los que sería la próxima convocatoria de la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Nuevos nombres en la Bicolor? Edison Flores, futbolista de Universitario de Deportes, habló sobre la próxima convocatoria de la Selección Peruana para el encuentro amistoso con Chile que se jugará el 10 de octubre.

En declaraciones a los medios de comunicación, el atacante Crema dijo no saber si estará en la lista de convocados, pero dio a entender que será una lista con jugadores menores de 30 años.

"Hay una nueva convocatoria. No sé si estaré. Se especula que es de menores de 30 años y yo tengo 31, no sé, esperemos que sea de la mejor manera”, indicó Flores.

Convocatoria será una buena manera de empezar el recambio

Por otro lado, el jugador de Universitario indicó que todos están pidiendo un recambio en la Selección, y que no hay mejor momento que empezar el cambio.

“Ustedes (la prensa) siempre piden el recambio, la gente también pide recambio y está bien, creo que ver nuevos jugadores para la selección y para lo que viene, creo que es una buena manera de poder empezar este recambio”, dijo.

Perú se enfrentará a Chile el próximo 10 de octubre en Santiago. Se espera que Manuel Barreto, técnico interino de la Selección, convoque a jugadores jóvenes que militan en Europa, como Alexander Robertson y Felipe Chávez.

