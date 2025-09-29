Para el debut de Manuel Barreto como DT: Chile anunció convocados para amistoso ante la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú y un nuevo ciclo. Sin clasificar al Mundial 2026, la bicolor tiene un nuevo entrenador interino con Manuel Barreto, lo cual hace que se den amistosos en el camino.

En el próximo mes de octubre la Selección Peruana ha pactado un amistoso con su par de Chile, el cual tampoco irá a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El cotejo será el 10 de octubre en el Estadio Bicentenario La Florida y hay novedades en la 'Roja'.

Resulta que el combinado chileno, que está bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, dio su lista de convocados para enfrentar a la tienda de Perú en condición de local.

📋 ¡La nómina de #LaRoja 🇨🇱 para la Fecha FIFA de octubre!



La Selección Chilena adulta vivirá una nueva ventana de competencias internacionales durante las próximas semanas, donde enfrentará a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico#VamosLaRojaSub20… pic.twitter.com/eVSf1mf7x0 — Selección Chilena (@LaRoja) September 29, 2025

Los citados por Córdova, quien tiene pasado como DT de Universitario de Deportes, son una mezcla de jugadores de la liga chilena y otros del fútbol del exterior.

Hay que tener en cuenta que la blanquirroja también jugará ante su rival de turno en el mes de noviembre (día 18 en Sochi). Será en el marco de una gira europea en donde los dirigidos por Barreto chocarán, además, contra el combinado ruso.

Los convocados de Chile contra Perú en octubre

Porteros: Lawrence Vigouroux (Swansea City), Thomas Gillier (CF Montreal) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta).

Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro), Guillermo Maripán (Torino FC), Benjamin Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Auxerre) y Gabriel Suazo (Sevilla).

Volantes: Nicolás Díaz (Puebla), Rodrigo Echevarría (Club León), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Felipe Loyola (Independiente), Lucas Assadi (U. de Chile) y Javier Altamirano (U. de Chile).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Lucas Cepeda (Colo Colo), Clemente Montes (Universidad Católica), Alexander Aravena (Gremio) y Ben Brereton (Derby County).