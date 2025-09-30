Ana Siucho tomó radical decisión tras revelaciones de la madre de Edison Flores sobre su separación.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ana Siucho tomó una radical decisión luego de las declaraciones de Alicia Peralta, madre de Edison Flores, en el podcast Denganche el último domingo sobre la separación de su hijo con la empresaria de 36 años.

Peralta mencionó que no solo se afectó la relación de ambos, sino que también hubo un periodo en el que no pudo ver a sus dos nietas, quienes residen en Estados Unidos junto a su madre Ana Siucho.

"Ahora, después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos", confesó acompañada del actual delantero de Universitario de Deportes.

En ese sentido, la madre de Edison mencionó que, gracias a las visitas recientes y a las videollamadas, ha logrado retomar el contacto con las niñas. "Ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas", agregó.

Asimismo, la familiar del exjugador de Monarcas Morelia afirmó que su hijo atravesó un momento complicado tras la ruptura de Siucho y explicó cómo ella intentó apoyarlo emocionalmente.

"Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último, y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil (…) yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando", comentó.

Edison Flores y Ana Siucho se casaron el 21 de diciembre del 2019. | Fuente: Instagram

Ana Siucho cerró sus redes sociales tras entrevista a madre de Edison Flores

Ana Siucho decidió cerrar todas sus redes sociales luego de que se difundiera la entrevista de Alicia Peralta junto a su hijo Edison Flores en el podcast Denganche el último 28 de setiembre conducido por los exarqueros nacionales Diego Penny José Carvallo.

Según se pudo ver en Internet, la cuenta de Instagram de Siucho ya no se visualiza al público, negando mostrar las fotografías que publicó con su todavía esposo.

Del mismo modo, la eliminación de cuentas de Ana Siucho se da en medio de cientos de comentarios que deslizaban una supuesta negativa de la empresaria de no dejar a Peralta ver a sus nietas.

Es así como Siucho evitó la exposición mediática con el objetivo de no seguir propalando su intimidad y protegiendo su vida privada de los dichos en redes sociales.

¿Qué dijo Edison Flores sobre su separación de Ana Siucho?

Edison Flores fue consultado sobre si su “tema familiar” le viene afectando actualmente en su desempeño futbolístico. Esto, luego de oficializar su separación de Ana Siucho.

“Me toca el giro de recuperar mi confianza. Me toca levantarme y ya estar. Hace buen tiempo (he perdido mi confianza), pero yo he seguido. A veces quieres separar tu vida personal con tu vida futbolística, pero llega un momento en que se junta todo”, comenzó diciendo el integrante de la selección peruana.

Además, mencionó que viene recibiendo “ayuda externa” de un psicólogo y un coach para poder superar esta difícil etapa. “Me ha quitado tranquilidad (mi tema familiar). Lo estoy llevando con la ayuda externa. Me siento bien. Estoy recuperando mi confianza. Tengo el piso para yo estar”, acotó.

Edison Flores dijo también que todos los futbolistas pasan “momentos buenos y malos” y que él está en búsqueda de recuperar “su equilibrio”. “Puedo decir que estoy encontrando mi tranquilidad y mi paz. Eso es lo que quiero para mí. Lo más difícil es no saber controlar esa parte familiar y futbolística”, señaló.

Por otro lado, mencionó que actualmente no vive con sus dos pequeñas hijas y que buscará volver a recuperar su nivel futbolístico a pesar de los problemas personales.

“Ahora estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Estoy trabajando en eso y reforzando mi confianza. A veces, a los jugadores les sucede eso. He perdido un poco la confianza, pero ahí estoy. Somos futbolistas y estamos expuestos a la presión de la gente”, comentó Edison en el podcast Doble Punta.

Ana Siucho eliminó sus redes sociales tras las declaraciones de la madre de Edison Flores.Fuente: Instagram

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de supuestos romances ajenos a su matrimonio ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el último 30 de junio en su cuenta de Instagram, Flores dio a conocer que ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo atrás pidiendo respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto”, expresó el mensaje difundido por el volante nacional.