Jefferson Farfán recibe la cinta de capitán de parte de Paolo Guerrero | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL APUY

Paolo Guerrero arrancó de titular en el Perú vs Chile, pero no terminó el partido. El delantero peruano fue cambiado por debido a que su rodilla no le permite jugar a plenitud, tal como él lo comentó en conferencia de prensa.

Pero vayamos al reconocimiento que realiza la Conmebol no solo a Paolo Guerrero, sino también a Jefferson Farfán. Sucede que al minuto 62, el 'Depredador' deja el campo de juego y en su reemplazo entra su amigo del alma, su hermano, Jefferson Farfán. El goleador histórico de la Selección Peruana, al borde del campo, le entrega la cinta de capitán a la 'Foquita'. Esa instantánea fue capturada por los fotógrafos y publicada por el máximo ente del fútbol sudamericano con una palabra que resumen la trayectoria de ambos jugadores: "Leyendas".

Guerrero se refirió a Farfán

Durante la conferencia de prensa, Paolo Guerrero manifestó su felicidad por el retorno de Jefferson Farfán a la ‘blanquirroja’.

"Me siento muy feliz de que Jefferson está aquí con nosotros. Es un referente, un jugador muy importante, al que los chicos respetan mucho. Los consejos que da son muy importantes. Siempre converso con Jefferson sobre la selección, ya habíamos hablado y lo veía con muchas ansias. Cuando estuvo fuera por lesión, su principal preocupación era la Selección. Qué bueno que se haya recuperado, nos deja muy tranquilos", concluyó.

NUESTRO PODCAST

¿Cuál da mayor inmunidad contra la Covid-19, la enfermedad natural o la vacuna?

Las vacunas dan mucha más inmunidad que haber tenido la enfermedad. ¿Cómo ocurre esto y cuáles son los estudios realizados sobre el tema?, el Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.