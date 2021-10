Paolo Guerrero lamentó no alcanzar su mejor nivel de juego ante Chile | Fuente: EFE | Fotógrafo: Daniel Apuy POOL

Paolo Guerrero recibió otra vez la confianza de Ricardo Gareca para liderar el ataque de la Selección Peruana y su papel fue importante en el triunfo ante Chile, que le permitió a la ‘blanquirroja’ acercarse a la zona de repechaje en las Eliminatorias Qatar 2022.

"Me quedo con las ganas del equipo. Es un equipo ganador, que se ha acostumbrado a ganar. Somos un grupo muy unido. Me quedo con el sacrificio que cada uno de mis compañeros aporta", dijo el capitán en rueda de prensa.

Paolo Guerrero disputó su quinto partido en las Eliminatorias, debido a que perdió parte de las diez jornadas jugadas hasta la fecha por una lesión en la rodilla. El ‘9’ lamentó que esta situación no le permite todavía jugar a plenitud.

"Tengo roces con todos los zagueros, es normal, es parte del partido. ¿Cuánto me falta para llegar a mi nivel? Primero, resolver el tema de mi rodilla que parece que no me quiere dejar jugar. Lo estoy manejando con calma, con paciencia. Para mí es importante estar jugando (en Perú), en mi equipo no puedo jugar y eso me deja un poco triste", señaló.

Paolo Guerrero le muestra a Advíncula que le molesta la rodilla | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL APUY

Paolo Guerrero y su deseo de volver al gol con Perú

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana, aunque no marca desde la final de la Copa América 2019. El ‘Depredador’ reveló que se quedó con ganas de anotarle a Chile.

"Antes del partido estaba muy cabezón por temas que manejábamos en la interna. Me siento muy bien, me hubiese gustado estar a mi nivel porque se juegan muchas cosas, me hubiese gustado hacer gol. El triunfo me deja muy feliz, ahora a pensar en Bolivia", indicó.

Asimismo, Paolo Guerrero manifestó su felicidad por el retorno de Jefferson Farfán a la ‘blanquirroja’, quien le relevó con la cinta de capitán.

"Me siento muy feliz de que Jefferson está aquí con nosotros. Es un referente, un jugador muy importante, al que los chicos respetan mucho. Los consejos que da son muy importantes. Siempre converso con Jefferson sobre la selección, ya habíamos hablado y lo veía con muchas ansias. Cuando estuvo fuera por lesión, su principal preocupación era la Selección. Qué bueno que se haya recuperado, nos deja muy tranquilos", concluyó.

Paolo Guerrero jugó 59 minutos en el triunfo de Perú ante Chile | Fuente: Selección Peruana





