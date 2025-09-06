Uno de los más caros: Erick Noriega eleva su costo en el mercado después de jugar con Selección Peruana y Gremio

Erick Noriega jugó de titular en la derrota de la Selección Peruana ante Uruguay, por las Eliminatorias.

Erick Noriega destacó en su primer partido con Gremio e, incluso, lo consideraron como uno de los mejores de su equipo, en el empate ante Flamengo por el Brasileirao. El exvolante de Alianza Lima llegó de esta manera al choque ante Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas.

El mediocampista, de 23 años, jugó de titular y, como la mayoría de sus compañeros, no tuvo un buen desempeño; pero eso no impidió que eleve su cotización en el mercado.

De agosto del 2024 a este mes, el valor de Noriega pasó de 500 mil dólares a dos millones. Este gran crecimiento en su cotización tiene como gran referencia sus últimas actuaciones a nivel internacional.

La nueva actualización del portal Transfermarkt coloca a Noriega entre los jugadores más caros de la Selección Peruana. Así se suma a Marcos López, Oliver Sonne y Luis Abram.

Noriega trabajó con normalidad este sábado y se perfila en continuar como titular para el encuentro ante Paraguay, en Lima, por las Eliminatorias.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

El partido Perú vs. Colombia se disputará este martes, 9 de septiembre, en el estadio Nacional en Lima. El recinto tiene capacidad para 43 086 espectadores.