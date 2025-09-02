Últimas Noticias
Erick Noriega y el tremendo regalo que le dio a Carlos Zambrano en la concentración de Perú

Erick Noriega, defensa de Gremio y exjugador de Alianza Lima.
Erick Noriega, defensa de Gremio y exjugador de Alianza Lima. | Fuente: Gremio - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Carlos Zambrano recibió una sorpresa a pocos días del choque entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Erick Noriega se encuentra en el centro de la atención de la Selección Peruana luego de su destacada actuación en su primer partido con Gremio de Porto Alegre. Su desempeño fue tan auspicioso que fue elegido en el once de la última jornada en el Brasileirao.

El exjugador de Alianza Lima llegó a Montevideo y se mostró contento por su debut soñado con el Gremio. Es más, desde Brasil trajo una camiseta del 'Tricolor' para Carlos Zambrano, a quien le une gran relación.

A través de sus redes sociales, el 'León' Zambrano agradeció el gesto de su excompañero en Alianza, que se perfila como titular con Perú por las Eliminatorias.

"Tremendo presente de mi hermano (sin pedírsela aún)", señaló Zambrano que agregó: "Erick Noriega sigue ese camino, se te quiere".

¿Cuándo y dónde juegan Uruguay vs Perú en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs Uruguay se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

¿Qué canales TV transmiten el Uruguay vs Perú en vivo?

El partido entre Perú vs Uruguay se podrá ver EN VIVO por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

