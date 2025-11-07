Fabio Gruber ya estuvo en Perú: Barreto contó que viajó al país para gestionar su DNI y ser convocado a la selección

Fabio Gruber es uno de los nombres nuevos en la convocatoria de la Selección Peruana. Manuel Barreto llamó al zaguero central de 23 años para integrarse a la Bicolor, tras sus destacadas actuaciones con el Nuremberg en la Bundesliga.

El caso de Fabio Gruber es similar al de Gianluca Lapadula. No nació en el Perú (Alemania), no obstante, su posibilidad de representar a la selección se da debido a la nacionalidad de su madre.

El actual capitán del Nuremberg recibió su DNI el último miércoles y un día después se hizo oficial su inclusión en la convocatoria. Así, Manuel Barreto contó los detalles de la gestión que hizo el propio futbolista para estar en la selección, revelando que hizo un viaje breve al Perú.

“Para que Fabio pueda sacar y tramitar todos sus papeles peruanos, él estuvo acá hace tres semanas. Hace tres semanas lo hemos tenido acá haciendo los trámites para sus papeles para que pueda sacar su DNI. La predisposición de Fabio, las ganas de Fabio por estar, desde que hablamos con él un poco antes de la convocatoria contra Chile, ahí no podíamos convocarlo porque todavía no tenía los papeles en regla, pero la predisposición, las ganas de querer estar, yo digo que el ser humano es lo que hace y no lo que dice”, destacó el entrenador en conferencia de prensa.

Fabio Gruber y su primera vez con la Selección Peruana

Fabio Gruber actuó este viernes con el Nuremberg ante el Dresden por la jornada 12 de la Bundesliga 2. Tras esto, se sumará a las prácticas del plantel en Rusia previo a los encuentros contra el cuadro local y posteriormente ante Chile.

“Vino acá de un día para otro, menos de 24 horas, fue a Reniec a hacer todos los trámites correspondientes, como cualquier peruano, para poder contar con sus papeles y demuestran las ganas y la predisposición que él tiene de estar”, resaltó Manuel Barreto.

“Es un chico joven que viene haciéndolo muy bien en la Bundesliga 2 y seguramente va a tener minutos, veremos en qué partido”, agregó

¿Quién es Fabio Gruber?

En su segunda temporada y con solo unos meses desde su llegada, se ha afianzado como titular en la zaga central del Nuremberg (1. FC Nürnberg) de la 2. Bundesliga. Actualmente es el vice-capitán del equipo y porta la cinta en los encuentros de esta campaña como producto de haberle ganado la lucha interna por el puesto a Robin Knoche, el capitán del plantel.

Fabio Gruber es un futbolista de 1.88 metros, de perfil derecho y que se desempeña en la posición de defensa central. Ha actuado como zaguero y stopper, siendo utilizado en ambos sectores.

Nació en Augsburgo, pero habla con fluidez el español por la práctica con su madre, algo que ha reforzado en su club por el contacto diario con el argentino Javier Pinola, asistente del entrenador Miroslav Klose.

Fabio Gruber realizó toda su etapa formativa en el Augsburgo FC, luego llegó al SC Verl de la tercera división y en febrero de 2025 por 700 mil euros es comprado por el Nuremberg. En todos sus elencos se ganó la titularidad y también portó la capitanía.