¿Quién es Fabio Gruber, el capitán en Alemania que llega a la defensa de la Selección Peruana?

Manuel Barreto dio a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana para los partidos amistosos de la ventana internacional FIFA de noviembre ante Rusia y Chile. Entre los 28 citados por el entrenador interino resalta el nombre de Fabio Gruber, quien por primera vez recibe el llamado para representar a la Bicolor.

El defensa del Nuremberg, de la segunda división de Alemania, es la gran novedad en la convocatoria peruana que tiene como principal meta marcar el camino de la renovación de futbolistas hacia el siguiente proceso mundialista. Una búsqueda de jugadores que encuentra en Gruber un perfil para el futuro, pero con condiciones interesantes para considerarlo un elemento del presente.

¿Quién es Fabio Gruber?

Fabio Gruber, de categoría 2002, cumplió en setiembre pasado 23 años. En su segunda temporada y con solo unos meses desde su llegada, se ha afianzado como titular en la zaga central del Nuremberg (1. FC Nürnberg) de la 2. Bundesliga. Actualmente es el vice-capitán del equipo y porta la cinta en los encuentros de esta campaña como producto de haberle ganado la lucha interna por el puesto a Robin Knoche, el capitán del plantel.

Gruber es un futbolista de 1.88 metros, de perfil derecho y que se desempeña en la posición de defensa central. Ha actuado como zaguero y stopper, siendo utilizado por ambos sectores.

Nació en Augsburgo, Alemania, pero tiene la opción de representar a la Selección Peruana por la nacionalidad de su madre. Se trata de un caso idéntico al de Gianluca Lapadula. Es precisamente por ella quien Gruber habla con fluidez en español, algo que ha reforzado en su club por el contacto diario con el argentino Javier Pinola, asistente del entrenador Miroslav Klose, el goleador histórico de los mundiales.

Fabio Gruber realizó toda su etapa formativa en el Augsburgo, pasando por cada categoría hasta llegar a entrenarse durante la pretemporada 22-23 con el plantel profesional. No llegó a ser considerado para afrontar la Bundesliga y se quedó en el Augsburgo II, de la cuarta división de Alemania.

Con la intención de dar un paso adelante en su carrera, decidió marcharse para la siguiente campaña al SC Verl, de la tercera división. Tal como sucedió en su anterior club, Gruber se afianzó como titular.

Con 21 años, en su segunda campaña, Fabio recibió la capitanía del Verl, siendo el jugador más joven en ser capitán de uno de los cuadros de la 3. Bundesliga. Es en este ciclo donde es detectado por el Nuremberg, que lo compra en febrero de 2025 por 700 mil euros.

Desde su llegada al Nuremberg, suma hasta la fecha 21 partidos oficiales. Comenzó como suplente, pero cerró la temporada pasada entre los titulares, una condición que ha logrado mantener en lo que va del periodo 2025-26.

En este curso lleva jugados 12 partidos entre la 2. Bundesliga y la DFB Pokal, todos como titular.

En sus características se destaca el juego aéreo y la fortaleza, habiendo aparecido como anotador hasta en 9 oportunidades entre los tres clubes por los que ha pasado. Con Nuremberg hizo un gol en la liga pasada.

“Es un chico con mucha personalidad y carácter. Tiene un gran juego aéreo, es muy técnico y sabe reconocer los espacios con inteligencia. Tiene unas condiciones tremendas para seguir creciendo”, describió sobre él Javier Pinola en D'enganche, el exzaguero que es leyenda del club alemán y que ve a Gruber con chances a futuro de dar el salto a la Bundesliga.

Fabio Gruber, seguido por la FPF desde el 2022, tres años después tendrá la posibilidad de representar a la Selección Peruana, un paso clave en el crecimiento de su carrera, y de también cumplir el sueño de su madre.