Gianluca Lapadula listo para los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana: "Tengo ganas de jugar"

La Selección Peruana inició sus trabajos de cara a los encuentros amistosos con Nicaragua y República Dominicana. Uno de los primeros en llegar a los entrenamientos fue Gianluca Lapadula, quien adelantó su viaje para poner a las órdenes de Jorge Fossati.

En declaraciones para FPF Play, el ariete del Cagliari dijo sentirse contento que volver a Perú y espera tener minutos en ambos partidos.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Cada vez que vengo a Perú, para mí, siempre es un placer y un honor. Tengo muchas ganas de jugar", declaró el popular Bambino.

Luego, aseguró que ambos cotejos servirán como preparación para la Copa América. "Me recibieron muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Tenemos ahora dos partidos importantes antes de la Copa. Me siento en casa como siempre, me siento uno de la familia", complementó.

Precio de las entradas para los partidos amistosos de Perú

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer el precio de las entradas para los encuentros amistosos que disputará la Selección Peruana ante Nicaragua y República Dominicana.

A través de un comunicado emitido en las redes sociales, la entidad deportiva informó que las entradas para ambos cotejos ya estaban a la venta en la plataforma de Joinnus.

Pero eso no es todo. En casos las personas adquieran el pack bicolor, tendrán prioridad para comprar las entradas para el partido ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

El precio de las entradas con el pack bicolor están S/ 88.20 norte y sur, S/ 178 oriente y S/ 286. 20 y S/ 313.20 occidente. En tanto, el costo por partido es S/ 49 norte y sur, S/ 99 oriente y S/ 169 occidente.

Precio de las entradas para Perú vs. Nicaragua

El encuentro entre Perú vs. Nicaragua se disputará el próximo viernes 22 de marzo a las 8:30 p.m. Los precios de las entradas para este cotejo son los siguientes:

Sur y Norte: S/ 49

Oriente: S/ 99

Occidente Lateral: S/ 149

Occidente Central: S/ 179

Precios de las entradas para Perú vs. República Dominicana

El encuentro entre Perú vs. República Dominicana se disputará el próximo martes 26 de marzo a las 8:30 p.m. Los precios de las entradas para este partido son los siguientes:

Sur y Norte: S/ 49

Oriente: S/ 99

Occidente: S/ 169

