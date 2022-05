Congresistas y familiares de ministros fueron beneficiados con entradas a palcos para disfrutar el Perú vs. Paraguay, según Punto Final

El partido Perú Vs. Paraguay se jugó el 29 de marzo en el Estadio Nacional. | Fuente: AFP

Algunos congresistas, ministros, altos funcionarios y sus familiares aprovecharon entradas a palcos institucionales del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para disfrutar del partido Perú vs. Paraguay en el estadio Nacional en la última fecha de las eliminatorias al Mundial Catar 2022, según el programa Punto Final.



Según el informe periodístico, días previos al partido de fútbol de la Selección Nacional, el 29 de marzo, las llamadas telefónicas no dejaban de ingresar al número del presidente del IPD, Rubén Trujillo, para tratar de obtener un entrada de cortesía.



"Me llamaron para decirme que siempre le dan dos palcos, que siempre les dan tres palcos", afirmó. "Con cargo a que la opinión pública nos destroce, a mi libre albedrío", agregó sobre la forma de distribución de entradas al Perú vs. Paraguay entre instituciones del Estado.

Congreso de la República

Según documentos del IPD, dos palcos fueron cedidos a la Mesa Directiva del Parlamento: el 5012 y el 5013, cada uno acompañado de un conjunto de códigos asociados al DNI del asistente.

Uno de esos palcos, el 5012, fue utilizado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular); su esposo Eric Eduardo Farah Bote y su hija. En este palco fueron invitados la legisladora Rosangela Barbarán (Fuerza Popular); el alcalde de Jesús María, Jorge Luis Quintana Godos; y la nieta de Víctor Andrés García Belaunde.

Mientras que el palco 5013 fue cedido a la tercera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza Para el Progreso). Ella asistió con su esposo Carlos Zavaleta Grandez, su padre Amado Camones Cruz, su cuñado Fernando Zavaleta Grandez y su suegro José Zavaleta Rodríguez. Además, estuvo presente el hijo de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

De acuerdo con información brindada por el IPD el 20 de abril, el Congreso de la República solicitó las entradas. Sin embargo, días después el IPD cambió su respuesta y aseguró que el Parlamento no pidió entradas, sino que les fueron cedidas.





Poder Ejecutivo



El presidente del IPD, Rubén Trujillo, aclaró que las entradas enviadas al Ejecutivo fueron remitidas por correo electrónico al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Así, el palco del estadio Nacional 5009 fue otorgada al premier Torres. Él no acudió, pero sí lo hizo su hijo Marcos Torres López, su enamorada María Eugenia Javiel Molina y sus amigos Renzo Salazar Silva, Carlos Andrés Nakachi Uechi y Luis Alberto Calvo Gabe.

El palco 5010 fue cedido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el partido Perú vs. Paraguay. Asistió la ministra Dina Boluarte Zegarra, su hermano Wigberto Nicanor Boluarte y su hijo Daniel Gómez Boluarte.

Mientras que el palco 5003 fue otorgado al Ministerio de Educación. El día del partido asistieron a este espacio los cuatro hijos del ministro de Educación, Rosendo Serna. Rubén Trujillo afirmó que las entradas fueron enviadas por correo electrónico al titular del Minedu.

De acuerdo a información del IPD, un palco también fue cedido a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aclaró que el alcalde Jorge Muñoz no utilizó las entradas. Sin embargo, no informó que la hermana del burgomaestre, Milagros Muñoz Wells, y su cuñado Alfredo Monteverde sí asistieron para ocupar el espacio.

Según la abogada penalista Romy Chang esto configura como delito de peculado ya que esto sanciona la sustracción o el mal uso de bienes que son considerados de uso público y que solo deben ser utilizados para beneficio del Estado.



"El sustraer un bien para un fin propio, personal, que no tiene nada que ver con la función pública es sancionado en nuestro país", afirmó a Punto Final.

