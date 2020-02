Jefferson Farfán considera que Zambrano tiene todo para ser ídolo | Fuente: Boca Juniors/Movistar

"Zambrano me encanta en Boca Juniors, tengo que ir a verlo como sea en un partido". Jefferson Farfán se emocionó con el fichaje de Carlos Zambrano a Boca Juniors. La 'Foquita' considera que el 'Kaiser' tiene todo para triunfar en el cuadro xeneize.

"Estoy contento por él. No ha estado jugando mucho. Es un futbolista que debería jugar, y siempre se lo digo, pero como es medio cojudo. No entiendo qué tiene en la cabeza. No comprendo por qué no juega con la calidad que tiene, el talento que tiene debería jugar siempre", dijo Farfán en entrevista con Movistar Deportes.

Nolberto Solano fue el penúltimo peruano en jugar en Boca Juniors y los hinchas xeneizes siempre lo recuerdan. A eso debería apuntar el 'Kaiser'. "Míralo a ‘Ñol’, ídolo en Boca, gran jugador y obvio lo reconocen por todo lo que hizo, Carlos tiene las cualidades y puede hacer lo mismo. y dejar en alto el nombre del país”, finalizó la 'Foquita'.

Con Carlos Zambrano serán tres los peruanos que actuarán en la Superliga Argentina.