¿Qué película consiguió más espectadores en su estreno? | Fuente: Instagram / Tondero

La película de Jefferson Farfán ha causado gran impacto en el público peruano, debido a que narra la historia del futbolista peruano, quien para muchos ya es un ídolo del deporte y que ahora muestra su lado más sensible desde la pantalla grande.

El delantero peruano estrenó “La Foquita: el 10 de la calle” el jueves 30 de enero y sorprendió al convertirse en la más taquillera, pues la cinta obtuvo 48,972 de espectadores en su primer día.

Incluso, la película de Jefferson Farfán superó el filme de Will Smith y Martin Lawrence: “Bad Boys for Life”; por lo que el jugador del Lokomotiv agradeció la preferencia del público. “Gracias mi Perú por dejarme entrar en sus corazones. No saben lo gratificante que es recibir tantos comentarios positivos sobre mi vida”, anotó en su cuenta de Instagram.

En diciembre del 2016, Paolo Guerrero también estrenó su película biográfica titulada “Guerrero”. Sin embargo, la cinta del ‘Depredador’ llevó en su primer día 111 mil 946 espectadores, más del doble de los 48,972 de “La Foquita”, de acuerdo al especialista en cifras de cines Maykoll Calderón.



Cabe anotar que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son grandes amigos. Incluso el jugador del Flamengo también es representado en la cinta del futbolista del Lokomotiv, debido a que ambos se conocieron desde pequeños.

"La Foquita: El 10 de la calle" cuenta la inspiradora historia del jugador del Lokomotiv: un niño de barrio humilde que, a pesar de las adversidades, nunca se dio por vencido. Los sacrificios de su madre por llevar comida a su familia y alejarlo de las malas influencias, su debut a los 16 años en la liga profesional peruana, su exitoso paso por Europa, sus lesiones y frustraciones son algunos de los puntos clave de la película peruana.

La cinta, dirigida por Martín Casapía, cuenta en su elenco con actores como Jean Franco Sánchez, Juan Carlos Rey de Castro, Eva Ayllón, Anaí Padilla y Ramón García. El filme ya se encuentra en todos los cines a nivel nacional.