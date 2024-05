Jorge Fossati reveló que Sporting Cristal no le brindó información sobre lesiones de Yotún y Renato Solís

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, cuestionó a Sporting Cristal por la nula información brindada sobre las lesiones de Yoshimar Yotún y Renato Solís.

Durante el anuncio de los convocados extranjeros para los partidos amistosos previos a la Copa América 2024, el estratega de la Bicolor indicó que el cuadro rimense nunca le respondió al departamento médico de la Bicolor y que se enteraron de la operación Yoshi el último miércoles.

"El caso de Yoshimar (Yotún)... fue operado ayer. También, entre paréntesis, les digo que nos enteramos por la web oficial de club, pero no por otros medios, no sé por qué, pero no podemos tener un informe oficial. Nuestros médicos, en este caso específico, cuando se trata de jugadores de Cristal, nuestro médico habla, pregunta, pero no le llega la información que necesitaría tener", indicó en un primer momento.

"Ayer, precisamente, en el mismo comunicado, nos enteramos del grado de la lesión de Renato Solís. Hemos llegado —en varias situaciones— a hablar con los propios jugadores. Insisto, tenemos, o no tienen nuestros médicos", complementó.

Por otro lado, lamentó no contar con el volante nacional en la Selección, pues cree que ha sido uno de los mejores jugadores del combinado patrio.

"Desgraciadamente, para nosotros, desde que estoy en la Selección, no lo pude tener a Yoshimar, y yo creo que es un jugador de enorme importancia, y venía siendo el jugador más destacado en los últimos partidos de la selección", finalizó.

Jorge Fossati y la convocatoria de Oliver Sonne

Por otro lado, al ser consultado sobre el llamado de Oliver Sonne, jugador del Silkeborg IF, indicó que esto se debe porque puede jugar en varias posiciones, algo que valora en un futbolista.

"Creo que, también lo he dicho en otras oportunidades: es importante tener jugadores polifuncionales, y Oliver (Sonne) es un caso. También les dije, seguramente muchos no me creyeron que, por lo que vi en los entrenamientos y en los partidos que jugamos, los minutos que tuvo adentro de la cancha me dejó muy buena impresión. Ahora está la prueba que no lo dije por decir. Y él puede ser considerado en más de una posición", indicó en un primer momento.

"La posición de lateral derecho, si Luis (Advíncula) viene y está en plenitud con Andy (Polo), si lo podemos tener, es una posición muy bien cubierta, pero, como dije, Oliver puede ser importante también como interior. Ya lo ha hecho, ya ha jugado en su club, como también por el lado izquierdo", complementó.

