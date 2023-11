Juan Reynoso ante el rumor de su salida de la Selección Peruana: "No sé nada, no me han dicho nada"

Selección Peruana Conferencia de Juan Reynoso.

La Selección Peruana tuvo un partido irregular ante Venezuela y no pasó del empate (1-1) en el Nacional de Lima por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En la previa del partido, se habló sobre la posible renuncia de Juan Reynoso si la Bicolor no sacaba un resultado positivo ante la Vinotinto. Sin embargo, el técnico negó dicha posibilidad.

En declaraciones a la prensa tras el encuentro, el seleccionador dijo que sigue pensando igual que antes (mantenerse en su cargo), que respeta las opiniones de todos y que es el técnico indicado para dirigir a Perú.

"Sigo pensando igual. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro (continuidad del proyecto), ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada (...) Sí (técnico ideal de Perú), Si quieres una respuesta, sí. Estoy seguro de eso", indicó en un primer instante.

Luego, aseguró que es uno de los momentos más complicados de su carrera, pero el compromiso de los muchachos lo motiva a salir adelante. Además, dijo comprender la reacción de la gente sobre su continuidad.

"Sí, puede ser. Pero, me motiva el compromiso de los muchachos. Yo entiendo que esto es natural, que la gente se exprese de esa forma, se respeta, pero a mí me motiva el compromiso de los muchachos y lo que es el fútbol peruano. Yo vine a tratar de ayudar a la selección en el corto plazo para clasificar y en el mediano o largo plazo para reestructurar y replantear algunas cosas que nos están faltando y pareciera que no nos vamos a quedar", complementó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Juan Carlos Oblitas habría pedido la salida de Juan Reynoso

En tanto, al ser consultado sobre el rumor de que Juan Carlos Oblitas había pedido su renuncia a la Selección Peruana, dijo que no sabía nada y no quiere pensar que es una información real.

"Sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo, la verdad, no sé nada. No me ha dicho nada. Lo vi antes del partido. Al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo debió haber dicho el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real. Quiero pensarlo", indicó.

"Aquí había un proyecto. O sea, cuando me fueron a buscar, todo este escenario que está pasando era una opción y esto se habló, se puso en la situación del contrato, previendo una situación mala como la que está pasando. Entonces aquí nadie está siendo... engañado (...) Pero, si lo quieres plantear de esa forma, la federación tomará su decisión si es que ellos creen conveniente que haya una decisión", complementó.