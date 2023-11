¡Se terminó el ciclo! Juan Reynoso dejará de ser técnico de la Selección Peruana

La Selección Peruana viene atravesando una de las peores crisis de los últimos años. Última en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con dos unidades, la Bicolor no es la misma que clasificó al Mundial Rusia 2018 y que jugó el repechaje para la Copa del Mundo de Qatar.

Uno de los principales señalados por los malos resultados es Juan Reynoso. El técnico peruano tomó el mando de la Blanquirroja, tras la salida de Ricardo Gareca, y el equipo empezó a caer en picada. Solo en el 2023, ganó un partido, perdió seis y empató tres, resultados que —tras el empate 1-1 con Venezuela— hicieron insostenible el proyecto.

RPP Deportes pudo conocer que el extécnico de Universitario de Deportes y Cruz Azul no seguirá al mando de la Selección Peruana. De acuerdo con información recopilada, Juan Carlos Oblitas recomendó al Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la salida de Juan Reynoso y que la propuesta será aceptada. Además, se conoció que el área Legal de la Bicolor ya está trabajando en la desvinculación del estratega.

De esta manera, se culmina un ciclo que empezó en agosto de 2022, cuando Perú cayó 1-0 ante México en un partido amistoso jugado en Estados Unidos.

"Nadie se comunicó conmigo"

Horas antes de conocida la noticia, Juan Reynoso indicó que mantenía su postura de seguir en el cargo y que nadie se había comunicado con él sobre una posible salida.

"Sigo pensando igual. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro (continuidad del proyecto), ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada (...) Sí (técnico ideal de Perú), Si quieres una respuesta, sí. Estoy seguro de eso", indicó en un primer instante.

"Sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo, la verdad, no sé nada. No me ha dicho nada. Lo vi antes del partido. Al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo debió haber dicho el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real. Quiero pensarlo", complementó.

Los números de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana

El primer partido de la Bicolor —como ya lo hemos mencionado— fue en agosto 2022, en la derrota 1-0 ante México. Tras ello, Perú entró en una racha positiva, ganando sus siguientes tres cotejos: 4-1 a El Salvador, 1-0 a Paraguay y 1-0 a Bolivia.

Pero, el 2023 se mostró complicado para Juan Reynoso. En el primero encuentro del año, ante Alemania, Perú perdió 2-0, dejando una mala imagen. Tres días después, disputó su segundo cotejo, esta vez ante Marruecos. Dicho partido, disputado en Madrid, quedó 0-0, pero la Blanquirroja solo se dedicó a defender y atacó poco o nada.

Los otros dos partidos en el mes de junio, en la llamada Gira Asiática. En el primer cotejo, sorprendió al Corea del Sur al ganarle 1-0, pero cayó en el segundo partido ante Japón por 4-1.

Los otros seis partidos fueron por las Eliminatorias Sudamericanas. En el primero, empató con Paraguay 0-0 como visitante, dejando luces del pobre rendimiento que iba a tener en los próximos partidos. En el segundo, perdió con Brasil 1-0 con un gol de Marquinhos en último minuto.

En el tercer encuentro por clasificatorias, cayó 2-0 ante Chile, en uno de los peores partidos de la Era Juan Reynoso. Y ante Argentina, también perdió 2-0, con un Lionel Messi inspirado.

En la fecha 5 y 6, Perú se enfrentó a Bolivia y Venezuela. En La Paz, en otro encuentro para el olvido, cayó 2-0. Y ante Venezuela en Lima, empató 1-1, en un partido donde se vieron algunas mejoras, pero no alcanzó.





Fecha Partido Resultado Competencia 24 de agosto de 2022 México vs. Perú 1-0 Amistoso 27 de agosto de 2022 El Salvador vs. Perú 1-4 Amistoso 16 de noviembre de 2022 Perú vs. Paraguay 1-0 Amistoso 19 de noviembre de 2022 Perú vs- Bolivia 1-0 Amistoso 25 de marzo de 2023 Alemania vs. Perú 0-2 Amistoso 28 de marzo de 2023 Marruecos vs. Perú 0-0 Amistoso 16 de junio de 2023 Corea del Sur 0-1 Amistoso 20 de junio de 2023 Japón vs. Perú 4-1 Amistoso 7 de septiembre de 2023 Paraguay vs. Perú 0-0 Eliminatorias 12 de septiembre de 2023 Perú vs. Brasil 0-1 Eliminatorias 12 de octubre de 2023 Chile vs. Perú 2-0 Eliminatorias 17 de octubre de 2023 Perú vs. Argentina 0-2 Eliminatorias 16 de noviembre de 2023 Bolivia vs. Perú 2-0 Eliminatorias 21 de noviembrede 2023 Perú vs. Venezuela 1-1 Eliminatorias

