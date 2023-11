Perú firmó su peor arranque en las Eliminatorias desde que se juega todos contra todos

Perú no conoce de triunfos en las Eliminatorias 2026. Si bien es cierto que se despertó la ilusión con el gol de Yoshimar Yotún, el partido ante Venezuela acabó 1-1 en el Estadio Nacional de Lima. Es más, la 'Vinotinto' quedó más cerca del triunfo en medio de su buen momento en el proceso eliminatorio.

Así, la Selección Peruana firmó su peor arranque en las Eliminatorias desde que se juegan todos contra todos. Tras seis fechas disputadas, solo suma 2 puntos de 18 posibles que lo coloca como colero rumbo al Mundial 2026.

Hay que indicar que el combinado nacional dirigido por Juan Reynoso anotó por primera vez en el actual proceso eliminatorio. El tanto llegó vía Yoshimar Yotún con golpe de cabeza.

Por su parte, el estadístico Mister Chip dio a conocer que Perú no lograba tan mal registro en las Eliminatorias desde que las 10 selecciones en Sudamérica aún jugaban en dos grupos para ir a los Mundiales. Recordó que la bicolor camino a Estados Unidos 1994 logró un empate y cinco derrotas en sus primeros seis partidos.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Yoshimar Yotún para el 1-0 ante Venezuela. | Fuente: Movistar Deportes

Reynoso confía en recuperación de Perú

Después de señalar que no renunciará a su cargo de entrenador de Perú, Juan Reynoso indicó que este es uno de los momentos más complicados de su carrera.

"Sí, puede ser, pero me motiva el compromiso de los muchachos. Yo entiendo que esto es natural, que la gente se exprese de esa forma, se respeta, pero a mí me motiva el compromiso de los muchachos y lo que es el fútbol peruano. Yo vine a tratar de ayudar a la selección en el corto plazo para clasificar y en el mediano o largo plazo para reestructurar y replantear algunas cosas que nos están faltando y pareciera que no nos vamos a quedar", complementó.



EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

NUESTROS PODCAST

¿Qué efectividad tiene la vacuna HPV en eliminar los virus causantes de cáncer?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es el nivel de efectividad de la vacuna HPV para eliminar los virus causantes de cáncer.