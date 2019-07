Tabla de posiciones del fútbol femenino Juegos Panamericanos Lima 2019 | Fuente: GERMAN FALCON | Fotógrafo: GERMAN FALCON

Las competencia de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos se iniciaron este domingo en el estadio San Marcos. El partido más emocionate fue las que protagonizaron las selecciones de Panamá y Costa Rica.



El elenco tico le volteó el partido a las panameñas. Los goles fueron de Priscila Chinchilla (73', 85') y Stephannie Blanco (79'). Descontó Natalia Didelka 14'.

Grupo A

México 2-0 Jamaica

Paraguay 0-0 Colombia





País PJ PG PE PP Ptos México 1 1 0 0 3 Paraguay 1 0 1 0 1 Colombia 1 0 1 0 1 Jamaica 1 0 0 1 0

Próxima fecha

Miércoles 31 de julio

10:00 a.m. México vs. Paraguay

1:00 p.m. Jamaica vs. Colombia

Grupo B

Panamá 1-3 Costa Rica

Argentina vs. Perú



País PJ PG PE PP Ptos Costa Rica 1 1 0 0 3 Perú 0 0 0 0 0 Argentina 0 0 0 0 0 Panamá 1 0 0 1 0

Próxima fecha

Miércoles 31 de julio

5:30 p.m. Panamá vs. Argentina

8:30 p.m. Perú vs. Costa Rica