DT de Luis Ramos en Cusco FC destaca sus condiciones para la Selección: "Podría hacer una buena dupla con Valera"

Luis Ramos es la nueva cara en la delantera de la Selección Peruana. Y es que el jugador de Cusco FC fue convocado por Jorge Fossati por la lesión de Gianluca Lapadula, quien es baja en la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias 2026.

Es en ese contexto que RPP se comunicó con Miguel Rondelli, entrenador Luis Ramos en el Cusco FC de la Liga1, quien habló sobre el atacante y las expectativas que le genera su llamado al cuadro de Perú para enfrentar a Uruguay y Brasil el 11 y 15 de octubre, respectivamente.

"Está en un buen momento. Crece como jugador. El año pasado fue uno de los destacados de la Liga2 y este año se ha ganado el puesto. Ramos es joven y en pleno crecimiento. Me pone contento que le llegue esta oportunidad de vestir la camiseta de la selección. La selección no solo tiene que pensar en esta Eliminatoria, sino en la próxima. Sería bueno que haya una base de chicos Sub 25 para que se saquen conclusiones", le dijo a Fútbol como cancha.

Luis Ramos y la gran chance en las Eliminatorias 2026

Selección Peruana Luis Ramos también tiene pasado en el Deportivo Municipal.

Posteriormente, dio cuenta de la comunicación que recibieron de parte de la bicolor en la previa por el llamado del futbolista en mención.

"Se comunicó el preparador físico de la selección con el nuestro. Pidieron datos de GPS, entrenamientos y más. Se dio por suerte la convocatoria. Ojalá que la aprovecha la convocatoria y la tome con calma para seguir creciendo. Hay que esperarlo, no exigirlo en este que es su primer llamado. Es un proceso", indicó.

Asimismo, agregó que "que el club sea protagonista es por el trabajo de todos, Luis Ramos incluido. En la eliminatoria pasada fue llamado Rubén Ramírez en Venezuela. Los jugadores han mejorado y crecido este año".

En otro momento de la conversación, habló de algunas de las virtudes del exdelantero de Los Chankas, quien pasó de la Copa Perú, Liga2, primera división a la bicolor.

"Ha dado muestra de evolución en su juego. Cuando lo conocimos por videos, nos llamó la atención que en Chankas salía poco del área. Un juego más directo. Cuando hablé con él le pedimos que sea un 9 que salga jugar y lo ha hecho bien. Alex Valera es algo distinto, más rápido. Podrían hacer una buena dupla. Luis se adapta además a ser único punta con dos extremos y, por necesidad del resultado, ha estado con Juan Tévez. Es un jugador para transferirlo al exterior. Su principal virtud es que es muy capaz para aprender y absorver. Va bien en juego áreo y se esconde bien de espaldas al central. Quizás debe mejorar su capacidad de desmarque, cuando la pelota viene jugada", dijo.

La lista de convocados de la Selección Peruana contra Uruguay y Brasil

ARQUEROS

Pedro Gallese (Orlando City)

Carlos Cáceda (Melgar)

Diego Romero (Universitario)

DEFENSAS

Alexander Callens (AEK Atenas)

Aldo Corzo (Universitario)

Luis Abram (Atlanta United F.C.)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Miguel Araujo (Portland Timbers)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

MEDIOCAMPISTAS

Jesús Castillo (Gil Vicente)

Oliver Sonne (Silkeborg IF)

Renato Tapia (Leganés)

Sergio Peña (Malmö)

Jean Pierre Archimbaud (Melgar)

Piero Quispe (Pumas)

Andy Polo (Universitario)

Marcos López (F.C. Copenhague)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Horacio Calcaterra (Universitario)

Wilder Cartagena (Orlando City)

DELANTEROS

Luis Ramos (Cusco FC)

Edison Flores (Universitario)

Bryan Reyna (Belgrano)

Joao Grimaldo (Partizán de Belgrado)

José Rivera (Universitario)

Alex Valera (Universitario)

