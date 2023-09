Perú, la víctima sudamericana preferida del goleador Neymar con Brasil

El Brasil vs. Bolivia en Belém por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 generaba mucha expectativa por Neymar Jr. El ‘crack’ era duda, debido a que no había tenido acción en la temporada, pero el entrenador Fernando Diniz lo ubicó en el once titular y este respondió: primero falló un penal, brilló con el balón en sus pies, anotó un doblete; y se convirtió de forma solitaria en el máximo goleador histórico de la ‘Canarinha’.

Neymar derrocha talento con la pelota, pero cuenta también con un alto índice de anotaciones, pues lleva ya 79 goles en 125 partidos con Brasil. La estrella busca seguir reluciendo y su próxima presentación será en Lima ante la Selección Peruana.

Después de igualar sin goles con Paraguay en Ciudad del Este, el elenco de Juan Reynoso recibirá a Brasil y un inspirado ‘Ney’, que tiene como una de sus víctimas favoritas a la ‘bicolor’.

Neymar le ha marcado seis veces a Perú, la segunda selección que más veces ‘sufrió’ con los tantos del ‘10’. Solamente Japón (9) registra más dianas en contra en las ocasiones que enfrentó al atacante.

La primera vez que ‘Ney’ convirtió fue en la Copa América 2015, triunfo del ‘Scratch’ por 2-1, siendo el encargado de abrir la cuenta y aportar una asistencia. Cinco años después, en la última visita de Brasil a Lima, la descoció al firmar un ‘hat-trick’ para la remontada 2-4 en Eliminatorias.

En la última Copa América se encontraron en fase de grupos (4-0) y Neymar festejó una vez. Su último gol se dio en setiembre del 2021, en Recife por las Eliminatorias asistió y selló el triunfo local (2-0).

Frenar a la estrella del Al Hilal será un reto muy difícil para la Selección Peruana, la que a su vez carga con el peso de nunca haber derrotado a Brasil por las Eliminatorias.

Selecciones a las que más le anotó Neymar

Japón = 9 goles

Perú = 6 goles

Bolivia = 5 goles

Estados Unidos = 4 goles

Colombia = 4 goles

Corea del Sur = 4 goles

Croacia = 4 goles

Argentina = 3 goles

China = 3 goles

Uruguay = 3 goles

Sudáfrica = 3 goles

Neymar erró un penal en el triunfo 5-1 de Brasil ante BoliviaFuente: AFP

Neymar ante las selecciones de Conmebol

Perú = 6 goles

Bolivia = 5 goles

Colombia = 4 goles

Argentina = 3 goles

Uruguay = 3 goles

Paraguay = 2 goles

Ecuador = 2 goles

Chile = 2 goles

Venezuela = 1 gol

