Oliver Sonne defendió a Sergio Peña de las críticas que recibió por sus declaraciones: "Es un buen tipo"

A finales del 2023, Sergio Peña sorprendió con algunas declaraciones. En el programa Entre Ceja y Ceja, el volante del Malmo dijo sentirse sorprendido con el cariño hacia Oliver Sonne, pues nadie en Perú lo había visto jugar.

"Te aseguro que si le preguntas a la gente cómo juega Oliver (Sonne), no saben, y lo aman sin haberlo visto", indicó el volante.

Estas palabras generaron críticas hacia el futbolista peruano, algo que Oliver Sonne no está de acuerdo. En conversación con Sin Cassette, el jugador del Silkeborg IF defendió a Peña y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Vi una entrevista de Peña donde estaba un poco sorprendido porque no entendía el amor que yo recibía, a pesar de que no me habían visto jugar, y lo entiendo", indicó en un inicio.

"Yo vi eso de las críticas y no creo que él se merecía eso porque entiendo completamente lo que él trataba de decir. Hablo mucho con Peña, es un buen tipo, no creo que haya querido decirlo de mala manera, no quiso decir que no merecía el amor que recibía, solo quiso decir que estaba sorprendido de todo el amor que recibía”, complementó.

¿Por dónde se siente más cómodo en el campo?

Por último, el futbolista mencionó los lugares en el campo donde se siente más cómodo y la competencia que existe con sus compañeros de selección.

"Es muy buena la competencia. (Luis) Advíncula lo está haciendo bien y es un muy buen jugador. Y Andy Polo también es bueno. Entonces, claro que hay bastante competencia”, aseguró.

“Puedo jugar por el lado izquierdo y derecho, pero tampoco es que la competencia sea más suave en izquierda, ya que tenemos a (Miguel) Trauco y Marcos López, que son muy buenos jugadores también. Espero que haya un espacio para mí”, finalizó.

