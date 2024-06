¿Jugará la Copa América 2024? Oliver Sonne llegó a Lima para sumarse a la Selección Peruana

Oliver Sonne, que llegó este domingo a Lima, es uno de los últimos jugadores que militan en el extranjero que se sumarán a la Selección Peruana. Su primer entrenamiento con la bicolor está fijado para este lunes 3 de junio de cara a los amistosos previo a la Copa América 2024.

El lateral derecho de 23 años tuvo una buena temporada con el Silkeborg IF, club donde ganó la última Copa de Dinamarca, así llegó su convocatoria para estos dos amistosos en los cuales busca destacar para ganarse un puesto en la lista final del DT Fossati para la Copa América.

Sonne está considerado para los choques contra Paraguay, que se disputará el 7 de junio en el Monumental, y ante El Salvador el día 14 en Pensilvania.

Fossati sobre Oliver Sonne

Jugar en varias posiciones es una de las características que cuenta Sonne para ser considerado por Jorge Fossati como un jugador polinfuncional.

"Creo que, también lo he dicho en otras oportunidades: es importante tener jugadores polifuncionales, y Oliver (Sonne) es un caso. También les dije, seguramente muchos no me creyeron que, por lo que vi en los entrenamientos y en los partidos que jugamos, los minutos que tuvo adentro de la cancha me dejó muy buena impresión. Ahora está la prueba que no lo dije por decir. Y él puede ser considerado en más de una posición", señaló Fossati en su momento el jugador danés-peruano.

Oliver Sonne tiene un valor de 1.20 millones de euros. | Fuente: Selección Peruana

¿Cuál es el valor de Sonne en el mercado?

Recordemos, que desde que Sonne fue convocado por primera vez por Perú en octubre del 2023, su valorización en el mercado de pases como jugador ascendió. En esa fecha su costaba 800 mil euros, pero ahora cambió el tema.

Según Transfermarkt, conocida web especializada en traspasos y transferencias, al menos en este momento, el lateral derecho del Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca cuesta 1.20 millones de euros. Esta cifra seguramente irá en ascenso de acuerdo continúe cosechando buenas actuaciones ya sea en su club y en la bicolor.