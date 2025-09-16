Óscar Ibáñez confirma el motivo de su no continuidad en la Selección Peruana: "Jean Ferrari tenía otros planes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Óscar Ibáñez, extécnico de la Selección Peruana, habló sobre su salida de la Bicolor finalizada las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

En conversación con Teledeportes, indicó que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), le reiteró su deseo de que continúe para los partidos amistosos de octubre y noviembre. Sin embargo, Jean Ferrari, le dijo que tenía otros planes y por eso decidió no seguir.

"Cuando terminó (Eliminatorias), no reunimos dos días, miércoles y jueves. Hablé con el presidente, me dijo que mantenía la propuesta. Después, conversé con Jean (Ferrari) y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí no tenía sentido seguir. No había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar", indicó el exportero.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

"La situación pudo ser más prolija"

Por otro lado, aseguró que su salida era algo normal, pero que la situación se pudo manejar de mejor manera para que la Selección no quede en el medio.

"Creo que pudieron hacerse las cosas prolijamente y evitar cualquier tipo de situación para que la selección no esté en el medio. Después, lo demás, son situaciones que se dan y que pueden llegar a la confusión. Entiendo que se podía haber hecho de manera prolija más que nada", afirmó.

Por último, agradeció a Agustín Lozano por haberle dado la opción de dirigir a la Selección Peruana: "Valoro mucho la posibilidad de que me dio el presidente de dirigir la selección en un momento difícil en que nadie quería agarrar, pero entiendo también que esa posibilidad de que si no era ahí, no éramos nosotros los escogimos", culminó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis