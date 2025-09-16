Perú vs Bolivia EN VIVO: se enfrentan por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 17

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs Bolivia EN VIVO: se enfrentan este miércoles 17 de septiembre por la fecha 1 del grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 17. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador, desde las 5:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por Latina (2 y 702 HD), la página web de Latina, la app de Latina y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Perú vs Bolivia: así llega la ‘Bicolor’ a su debut en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025



Perú llega al debut del Sudamericano de Vóley Sub 17 tras jugar algunos encuentros amistosos con Venezuela.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



El partido entre Perú vs Bolivia se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



En Perú , el partido Perú vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el partido Perú vs Bolivia por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El partido entre Perú vs Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.